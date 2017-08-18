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Samsung Galaxy Note 4, fiyat ve özellikleri konusunda Samsung Note serisinin öne çıkan bir cihazı olmayı başarmıştı. Cihaz 5.7 inç boyutundaki ekranı sayesinde dizi, film ve videolarınızı büyük bir keyifle izlemenizi sağlıyor. Ayrıca cihazın akıllı kalemi ile gün boyunca sıkılmaktan kurtulup çizimler yapabilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 4 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımlarını uygulayarak cihazınızı kolay bir şekilde gelişmiş özelliklerine kavuşturabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Rootdosyası

Samsung Galaxy Note 4 Root Atma

Root işlemi hazırlıklarından olan USB Hata Ayıklamayı aktif etmemiz gerek.

Bunun için Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modunu aktif etmiş olun.

Daha sonra Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurun.

Odin programını açtığınızda telefonunuzu algılayınca sol taraftaki ID:COM‘un altındaki kutucuğun rengi değişecektir. Daha sonra sağ taraftaki AP kısmına indirmiş olduğunuz Root dosyasını gösterin. Eğer AP kısmının önündeki kutucuk işaretli değil ise onu işaretleyin. İşlemlerin tam olduğuna eminseniz Start tuşuna basın.

İşlem tamamlandığında sol üst tarafta PASS yazısı belirecektir bu sayede Samsung Galaxy Note 4 Root atma adımlarında başarılı olmuşuz demektir.

Cihazı açtığınızda SuperSU uygulaması yüklü olarak gelmez ise Google Play mağazasından SuperSU uygulamasını indirerek cihazınızın yönetici fonksiyonlarını kontrol edebilirsiniz.

Root işleminizin doğruluğuna ve cihazınızın rootlanmış olduğuna emin olmak isterseniz buraya basarak Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Soru, sorun veya görüşleriniz olur ise forum adresimizde size yardımcı olmak için bekliyor olacağız.



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