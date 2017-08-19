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Google Play Store‘dan uygulama indirirken eğer daha önce kullanmadıysak uygulama hakkında pek fazla bilgiye sahip olamıyoruz. Artık ufak bir işlemle programsız şekilde bu uygulamaları indirmeden önce test edebileceğiz. Bu özellik her uygulama için geçerli değil. Özellik, sadece uygulama geliştiricileri tarafından oluşturulan uygulamaya ait internet sitelerinde mevcut.

Android: Anlık Uygulamalar Nasıl Kullanılır?

Hazır uygulamaları kullanmak için ilk olarak telefonumuzun bildirim panelini açalım. Bildirim panelinde bulunan ayarlar simgesine, bu simgeye tıkladığımızda açılan pencerede Google‘a tıklayalım.

Google’a tıkladıktan sonra açılan sayfada hazır uygulamalar seçeneğine basalım. Hazır uygulamaları aktif hale getirelim. Karşımıza çıkan hazır uygulamalar penceresine ”evet, istiyorum” cevabını verelim.

Artık hazır uygulamaları kullanmaya başlayabiliriz.

Anlık Uygulamalara Nasıl Erişilir?

Uygulamaların testini geliştiriciler eğer uygulama için test sitesi açtıysa açılan siteden yapabiliriz. Üstte de de dediğimiz gibi her uygulamanın testi mümkün değildir. Bu tamamen geliştiriciye kalmış bir durumdur.

Örnek olarak, Google arama motoruna Citymapper yazalım. Karşımıza çıkan ilk başlığa tıklayalım. Bu site uygulamanın orijinal sitesidir.

Girdiğimiz sitede uygulamayı test edebiliyoruz.

Anlık uygulamalar hakkında soru ve görüşleriniz için forumumuzu kullanabilirsiniz.



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