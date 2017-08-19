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Android O güncellemesini alması beklenen akıllı telefonlar derlememizle karşınızdayız. Android O işletim sisteminin stabil versiyonunun resmi olarak dolaşıma girmesine çok kısa bir süre kala teknoloji tutkunları şüphesiz hayli heyecanlı. Android O işletim sisteminin 21 Ağustos’ta resmi olarak duyurulması bekleniyor. Güncelleme ilk etapta Pixel akıllı telefonlar için indirilebilir olacak, diğer akıllı telefonlara ise önümüzdeki aylarda adapte edilerek sunulacak. Tabii Samsung, LG, Sony, HTC, Lenovo, Huawei vb. üreticilerin güncellemeyi mevcut akıllı telefonları için uygun hale getirmesi hayli zaman alıyor. Örneğin şu an yaklaşık 1 yıl önce kullanıma sunulan Android Nougat versiyonu cihazların yalnızca % 13.5’inde mevcut. Yani kullanıcıların sabretmesi gerekiyor. Dilerseniz Android O güncellemesini alması beklenen akıllı telefonlar nelermiş hep birlikte görelim.

Android O Güncellemesini Alması Beklenen Akıllı Telefonlar

Google

Android O güncellemesine kavuşan ilk cihazlar elbette Google Pixel ve Pixel XL modelleri olacak. Bu cihazlar için iki yıl sürüm güncellemesi, üç yıl güvenlik güncellemesi desteği sunulacağı ifade edilmişti. Nexus 6P ve Nexus 5X de bu güncellemeye kavuşacak. Google Pixel 2 ve Pixel XL 2’nin Android O kurulu şekilde gelmeleri bekleniyor.

Motorola

Faaliyetlerini Lenovo bünyesinde sürdüren Motorola güncellemeleri sunma konusunda hayli atak davranıyor. Moto Z, Moto Z Force, Moto Z Play ve Moto Z2 serisi şu an Android 7.1.1 Nougat sürümünü çalıştırmakta. Bu cihazların Android O güncellemesini alması muhtemel. Moto G4 ve G5 serisinin de bu güncellemeye ulaşabileceği tahmin edilmekte.

Samsung

Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S7 Active, S8, S8 Plus ve S8 Active modellerinin Android O güncellemesi alması kesin gibi.

LG

LG’nin güncel amiral gemisi akıllı telefon modelleri olan G6 ve V20 güncellemeyi alacak. V30’un Android O ile birlikte çıkması ya da güncellemeyi sonradan alması olasılıklar dahilinde.

HTC

HTC 10, HTC U 11, HTC U Ultra ve HTC Bolt’un Android O işletim sistemi güncellemesini alması olası. Son dönemde hayli kan kaybeden firmanın güncellemeler konusunda elini çabuk tutması gerekiyor.

Huawei

Honor 8, Honor 6X, Huawei Mate 9, Huawei P9 ve Huawei P10 varyantlarının Android O güncellemesini elde etmesi muhtemel.

Bu cihazlar dışında OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5, Sony Xperia XZ Premium ve Blackberry KeyONE da Android O güncellemesini büyük ihtimalle alacak.



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