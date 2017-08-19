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Android yüklü akıllı telefonunuzla gelen klavye eskide kalmış, özellikler açısından yetersiz ya da daha kötüsü güvenlik açıkları içeriyor olabilir. Bazı cihazlara özel yeni ROM’lar gelmediğinde sistem uygulaması olan klavye de güncellenmemiş oluyor. Bu durumda bir diğer klavye kurmak gerekebilir.

Android: Varsayılan Klavye Nasıl Değiştirilir

Bu gibi durumlarda sıkıntıyı azaltacak biçimde çok sayıda klavye uygulaması Google Play ortamından indirilebiliyor. Çoğu ücretsiz olan bu uygulamalar sıklıkla güncelleniyor ve aynı zamanda Google güvenlik denetimi sayesinde güvenlik sağlanıyor. Üçüncü parti klavyeleri kurmak çok kolay.

Bu seçenekler sayesinde daha hızlı ve düzgün biçimde girdi yapabilir, çok sayıda emoji ve GIF’e erişebilirsiniz. En popüler seçeneklerden biri Google imzalı Gboard uygulaması ve özellik dolu:

Diğer yandan SwiftKey ve Swype gibi uzun yıllardan beri hizmet veren klavye uygulamaları da var. Yeni bir klavye kurduktan sonra kullanmak istediğinizde aktifleştirmeniz ve seçmeniz şart. Ayarlar uygulamasına girin ve Dil & Girdi kısmında kurulu klavyeleri gördükten sonra yeni kurduğunuza izin verip aktifleştirin.

Bu aşamada klavyenin yazdıklarınıza erişebileceğine dair uyarı gelecek ki hafife alınacak bir izin değil. Bu bilinen bir uygulama ise izin vermenizde sorun yok.

Ardından hangi klavyenin varsayılan olarak geleceğini belirleyebilirsiniz. Klavye gerektiren bir uygulama açınca önceki geliyorsa üstteki bildirim alanından girdi yöntemine tıklayıp klavyeler arasında gidip gelebilirsiniz.

İşin güzeli istediğiniz kadar klavye ekleyip bu listeyi kabartabilir ve deneme yaptıktan sonra istemediklerinizi sistemden kaldırabilirsiniz.



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