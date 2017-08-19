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Son nesil akıllı telefonlarda üst seviye kamera alıcıları, titreşim kesme devreleri, özel geniş açı lensler var ve hatta bazıları ikinci alıcı desteğiyle optik zoom ya da bokeh efekti bile yapabiliyor ama çektiğiniz fotoğraflardan hala memnun değilseniz belirli uygulamalarla düzenleme yapabilirsiniz.

Android/iOS: Fotoğraflarınız Daha İyi Görünsün

Uygulama marketlerinde çok sayıda fotoğraf düzenleme uygulaması var. Genelde Instagram ve VSCO gibi uygulamalar ön planda. Bunları ya da ücretsiz Google Photos kullanarak iOS ya da Android ortamında düzenleme yapabilirsiniz.

Bir fotoğrafı belirli bir açıyla çekmiş ve düzeltmeniz ya da sonradan bir derece zoom yapmanız gerekebilir.

Düzenleme yapmak için fotoğrafı iOS fotoğraf uygulamasıyla açın. Kırpma işlemi başlatın ve kaydırma çubuğundan destek alın.

Google Photos ise kalem sembolüne tıklayıp kesme aracını açmanızı gerektirir.

Intagram ise filtre/düzenleme ekranında düzenle butonuna basmanızı ve ayarlama aracı kullanmanızı gerektirir.

VSCO ise fotoğrafı içeri aldıktan sonra kaydırma sembolüne basmak ve ikinci kez tıkladıktan sonra düzleştirme aracına tıklamanız gerekir.

Doğru parlaklık

Telefon kameralarıyla gelen otomatik aydınlık ayarı genelde çok fazla ışık alabilir ya da ters tepki verebilir. Çekimlerde karanlık ya da fazla aydınlık hissederseniz düzenleyebilirsiniz.

iOS uygulamasında kaydırma sembolüne tıklayın ve ayar aracını kullanarak aydınlatmaya tıklayın. Okları kullanarak gölgeler gibi ince detayları bağımsız düzenleyebilirsiniz.

Google Photos ile kaleme tıklayın ve kaydırma sembolüne tıklayıp ışık ayarıyla düzenleme yapın. Bireysel ayarlara girebilirsiniz.

Instagram ise düzenleme ekranında düzenleme aracıyla gölgeleri ve parlaklığı düzenleme imkanı verir.

VSCO’da kaydırma sembolüne tıklayın ve ikinci kez tıkladıktan sonra araçlara girip ayrı ayrı değiştirin.

Renkler

iOS uygulamasında kaydırma sembolüne tıklayın ve ayar düğmesiyle renkleri seçin ve doygunluk ayarı yapın. Renklerle ilgili özel seçenekler de var.

Google Photos ile kaleme tıklayın ve kaydırma çubuğuna tıklayıp renk doygunluğunu düzenleyin.

Instagram ise düzenleme ekranında düzenle tıklayıp doygunluk aracına tıklayın.

VSCO kullanıyorsanız kaydırma sembolüne basın ve ikinci kez tıkladıktan sonra doygunluk aracına tıklayın.

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