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Sahip olduğunuz LG G6’da Çift Hoparlörü Etkinleştirmek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Güncel akıllı telefonlarda IR blaster, çıkarılabilir piller ve stereo hoparlör gibi özelliklerin kaybolduğunu görüyoruz. Sitemizde daha önce Galaxy S8, S8+, Note 5, OnePlus 5 gibi akıllı telefonlarda çift hoparlörün nasıl etkinleştirilebileceğine değinmiştik. Şimdi de LG G6’da Çift Hoparlörü Etkinleştirmek için ne yapılması gerektiğini ele alacağız.

LG G6’da Çift Hoparlörü Etkinleştirmek

Bu işlevi sağlayan modu XDA üyesi hazırladı. mixer_paths_tasha.xml adını taşıyan sistem dosyasını değiştirmek gerekiyor. Sistem dosyasında değişiklik yapılacağı için riskli bir işlem olduğunu belirtmeliyiz. Tüm verilerinizi yedekleyin ki cihazı boot edemezseniz sıkıntı yaşamayın. En güzeli bir NANDroid yedeği almak olacaktır. İşlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım. Değişikliği yaptıktan sonra Google Assistant vb. hizmetlerde sıkıntılar yaşanabildiği belirtilmiş. Bir kullanıcı da aracının Bluetooth sistemine bağlanamadığını raporlamış.

Gerekenler

Root’lu LG G6 akıllı telefon

Root dizininde işlem yürütebilen bir dosya yöneticisi

Dosya flash’lanabilir bir ZIP arşiv içeriği olmadığı için TWRP kurulumuna ihtiyaç yok ama NANDroid yedeği almak için TWRP’ye ihtiyacınız olacak.

İndirmeler

Çift Hoparlör Etkinleştirme

mixer_paths_tasha.xml dosyasını üstteki bağlantıdan indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Root destekli dosya yöneticisini açın ve system dizinine erişin.

system dizininde etc klasörüne gidin, burada mixer_paths_tasha.xml dosyasını bulun.

Dosyayı mixer_paths_tasha.xml.bak şeklinde adlandırın. İndirip cihaza transfer ettiğiniz mixer_paths_tasha.xml dosyasını bu dizine (/system/etc/) kopyalayın.

Dosyanın üzerine uzun dokunun ve Properties‘e girin. Dosya izinlerini ayarlamanız gerekecek. Dosya izinlerini ekran görüntüsündeki gibi ayarlayın. ES File Explorer, Solid Explorer gibi uygulamalar işinizi görecektir.

Dosya izinlerini ayarladıktan sonra cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Yaptığınız değişikliği daha sonra geri almak isterseniz mixer_paths_tasha.xml dosyasını silin ve mixer_paths_tasha.xml.bak dosyasını tekrar mixer_paths_tasha.xml olarak adlandırın. Cihazı yeniden başlatın.



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