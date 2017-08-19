⁠⁠⁠







OnePlus 5 akıllı telefonda Franco Kernel İle Gelişmiş Sistem Yönetimi sağlamak mümkün. Daha iyi pil ömrü ve daha fazla özelleştirme seçeneği elde etmek için yararlanabilen en popüler özel kernel / çekirdek çözümlerinden birisi olan Franco Kernel artık OnePlus 5 akıllı telefonda da kullanılabiliyor. Bu çekirdek, Francisco Franco adında XDA üzerinde tanınmış bir geliştirici tarafından geliştiriliyor. Franco Kernel Android 7.1.1 Nougat versiyonuyla uyumlu ve OnePlus 5’in OxygenOS işletim sistemi arayüzünü destekliyor.

OnePlus 5: Franco Kernel İle Gelişmiş Sistem Yönetimi

Franco Kernel’in en sevilen özelliklerinden birisi kendisi için hazırlanan güncellemelerin tek dokunuşla yüklenebilmesi. Güncellemeleri TWRP ile flash’lamanız gerekmiyor. Çekirdek CPU ve GPU yönetimini titizlikle ele alıyor ve pil ömrünü kayda değer şekilde artırabiliyor. Cihazın en stabil halinde yedek alıp gerektiğinde bu yedeği kolayca geri yükleyebiliyorsunuz. System Monitor özelliğiyle cihazda olup bitenleri anlık takip edebilmeniz mümkün.

Gerekenler

Bootloader kilidinin kaldırılması

TWRP recovery kurulumu

Pil seviyesinin en azından % 60 olması

Bağlantıda yer alan dosyanın indirilmesi ve cihaza aktarılması

İndirmeler

OnePlus 5’e Franco Kernel Kurulumu

Akıllı telefonunuzu kapatın.

Cihaz kapandıktan sonra güç ve ses azaltma butonlarına aynı anda basın ve basılı tutun. Ekranda OnePlus logosunu görene dek bekleyin.

Logoyu gördükten sonra tuşları serbest bırakın. TWRP ana menüsündeki Install seçeneğine dokunun.

Daha önce indirip akıllı telefonunuza transfer etmiş olduğunuz FrancoKernel.zip dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Kurulum tamamlanınca cihazı yeniden başlatabilirsiniz.

Franco Kernel kurulumuna ek olarak aynı geliştirici tarafından hazırlanan ve Google Play’de yayınlanan Manager & Updater for Franco Kernel uygulamasını da yükleyebilirsiniz. Ücretli ve ücretsiz versiyonları bulunan bu uygulama ile ZIP dosyalarını tek dokunuşla yükleyebiliyorsunuz.





⁠⁠⁠





