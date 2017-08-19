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Samsung E serisinin son üyesi olan Samsung Galaxy E7, rakiplerine karşı merdivenleri hızla tırmanlayı bırakmadı. İki sene önce piyasaya adımını atan Samsung Galaxy E7, donanım özellikleri ve fiyatı konusunda kendisine duyulan ilgiyi hala elinde tutuyor. Bunun yanı sıra cihazın gelişmiş özelliklere erişmesini ve daha verimli kullanmayı cihaza sahip olan herkes hak ediyor. Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy E7 Root atma işlemini anlatacağız. Anlatacağımız adımları uygulayarak Root gerektiren uygulamaları özgürce kullanabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Rootdosyası

Samsung Galaxy E7 Root Atma

Öncelikle cihazın USB Hata Ayıklama modunu aktif etmemiz gerekiyor.

Bunun için Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modunu aktif etmiş olun.

Daha telefonunuzu kapatın ve Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Şimdi ise size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurun.

Program cihazınızı tanıyınca ID:COM yazan yerin altındaki kutunun rengi değişecektir. Şimdi ise İndirmiş olduğunuz Root dosyasını Odin programındaki AP yazan kısma basarak seçin. Yukarıdaki işlemler tam ise Start butonuna basın ve yüklemeyi başlatın.

Yükleme tamamlanınca sol tarafta PASS diye bir yazı göreceksiniz ve bu sayede Samsung Galaxy E7 Root atma işlemini bitirmiş olduk ve cihazınız Rootlanmış durumda.

Cihaz yeniden başladığında SuperSU yüklü gelecektir.Eğer SuperSU yüklü gelmez ise buraya tıklayarak SuperSU uygulamasını indirebilirsiniz.

Cihazınız Rootlu olup olmadığını ise buraya tıklayarak Root Checker programını indirip test edebilirsiniz. Soru, sorun veya görüşleriniz varsa forum sayfamıza gelerek uzmanlarımıza bildirebilirsiniz.



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