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Metni sese dönüştüren uygulamalar ne zamandır kullanımda ve özellikle de ellerin serbest kalması gereken durumlarda büyük kolaylık sağlıyor. Sürüş, spor, cepte duran telefon anlarında işinizi kolaylaştıran ve gelişmeleri sesli olarak kulağınıza gönderen uygulamalar var.

Android: Aramalarda ve SMS’lerde Sesli Bildirim Alın

Bu tür uygulamalardan biri olan ReadItToMe ücretsiz olarak indirilebiliyor. Tam da aradığınız uygulama olabilir:

Bu tür bir uygulamadan beklenen temel özellikleri yerine getiriyor ve gelen mesajları, aramalarda arayan kişinin adını okuyabiliyor. Böylece ekrana bakmadan yaptığınız işe odaklanabiliyorsunuz. Basit sesli okuma yanında belirli dillerden çeviri gibi gelişmiş özellikleri de var.

Belirli cihazlarla birlikte otomatik olarak çalışacak biçimde ayarlanabilir ve örneğin Bluetooth kulaklığınız bağlantıya geçtiğinde otomatik olarak devreye girebilir. Telefonda yüklü olan metinden sese dönüştürme motoru destek veriyorsa ReadItToMe kullanarak ilgili dillerde seslendirme yapabilirsiniz.

Özel listeler oluşturarak hangi kişiler aradığında sesli olarak bildireceğini sınırlandırabilirsiniz. Pro sürümünü satın alırsanız sesli komutlar vererek cevap verebilir ya da kişiler listenizdekileri arayabilirsiniz. Belirli komutları önceden kaydederek doğruluk performansını arttırmanız da mümkün.

Pro sürümü satın alırsanız ek olarak diğer uygulamalardan gelen bildirimleri de sesli olarak duyabilirsiniz:

Buna ek olarak profil oluşturma ve bağlı cihazlara göre belirli profiller arasında geçiş mümkün. Cihazda yer alan TTS motorunu güncelleyerek ya da ücretsiz Android/Google versiyonlarını kurarak daha iyi sonuç alabilirsiniz.



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