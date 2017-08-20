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Android işletim sistemli akıllı telefonunuza HTC kamera uygulamasını yüklemek için ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Tayvan merkezli akıllı telefon üreticisi HTC her ne kadar son dönemde çeşitli sıkıntılar yaşıyor olsa da esasında başarılı cihazlar geliştiriyor. Çeşitli vesilelerle deneyimleyip HTC kamera uygulamasını beğenmiş olabilirsiniz. HTC’nin Android işletim sistemli cihazlarında yer verdiği stock kamera uygulamasını mevcut Android’li cihazınızda kullanabilmeniz mümkün. Bunun için paylaşacağımız dosyayla kurulum yapmanız yeterli olacak. Uygulama 4K video kaydetme, panorama çekim, selfie çekimleri gibi beklenen özelliklere ev sahipliği yapmakta. Tabii farklı cihazlara port edildiği için bazı sıkıntıları da yok değil. Dilerseniz uygulamanın neler sunduğuna, içerdiği hatalara ve onu cihazınıza nasıl yükleyebileceğinize değinelim.

Android: HTC Kamera Uygulamasını İndirin

Paylaşacağımız uygulama HTC’nin kamera uygulamasının 7.15.563434 versiyonu. Aracın en güncel sürümü olmasa da hemen her özelliğini barındırıyor.

Uygulamanın Çalışan Özellikleri

Panorama modu

Selfie modu

Kamera – Geniş, standart ve kare modları aktif

Izgaralar çalışmakta

Bölme özelliği mevcut

4-5 dakikalık 4K kayıtlar yapabiliyor

Kamera flaşını destekliyor

Sıkıntılar

Bokeh efekti kullanılamıyor

Dosyalar microSD karta kaydedilemiyor fakat siz fotoğraf ve videoları daha sonra dahili depolama biriminden microSD karta taşıyabilirsiniz.

İndirmeler

HTC’nin kamera ve galeri uygulamalarını bağlantılardan indirebilirsiniz.

Kurulum Aşamaları

Üstteki bağlantılar aracılığıyla APK dosyalarını indirin ve akıllı telefonunuza aktarın.

Daha önce Google Play dışından bir uygulama indirmediyseniz Settings – Security menüsünden Unknown Sources seçeneğini aktive edin.

Her iki dosyaya da basitçe dokunarak yüklenmelerini sağlayın.

Artık uygulamalardan yararlanabileceksiniz.



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