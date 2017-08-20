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Fikirlerinizi bir araya getirmek istiyorsanız bunları yazıya dönüştürmeniz son derece faydalı bir çözüm olabilir. Böylece kimi zaman unuttuklarınızı kolayca bulabilir ve anıları tazeleyebilirsiniz. Akıllı telefon kullanarak günlük tutmak daha zor olsa da imkansız değil ve buna imkan veren yollar var.

Android: Kişisel Fikirlerinizi Düzenli Günlüğe Dönüştürün

Evernote gibi popüler not alma uygulamaları günlük tutmaya izin veriyor ama sadece bu işe özel bir uygulama istiyorsanız Diaro ilginizi çekebilir:

Bu uygulamanın önerisi kullanışlı bir klavye uygulamasını kullanıyor olmanız. Bu bir dokunmatik ekran klavyesi olabileceği gibi Bluetooth kablosuz ya da OTG bağlantılı harici bir klavye de olabilir. Uygulamayı başlatınca hoşgeldin mesajı içeren girdi karşınıza çıkıyor olacak ve genel bilgiler verecek.

Bu aslında klasik bir Diaro günlük girdisi ve okuma modunun nasıl olduğuna dair iyi bir fikir veriyor. Bu arada metni bold hale getirme ya da link ekleme desteği verilmiyor. Size özel ilk günlük girdisini gerçekleştirmek için hazırsınız.

Bu arada uygulama notlarınızı cihazda saklıyor ve buluta vb göndermiyor. İsterseniz güvenlik adına dört haneli giriş kodu ekleyebilirsiniz. Arzu ederseniz Dropbox desteğini kullanarak notlarınızı kendi hesabınızda tutabilirsiniz ama opsiyonel.

Veri girdisi sırasında kullanılan klavye ayarlarına ve ekran genişliğine bağlı olarak yazılan alan epey ufak kalabiliyor. Tam ekran klavye desteği yok. Yazdıklarınız üzerinde işaretlemeler yapamıyorsunuz. Şu aşamada sadece standart tema var ve karanlık tema seçilemiyor.

Yazdıklarınızı farklı kategoriler altında toplamak için etiketler ekleyebilir ve kategoriler oluşturabilirsiniz. Bunun için araç çubuğundaki etiket sembolüne tıklamanız yeterli. Kategori seçip eklerseniz bu durumda notlarınız ilgili kategoriye ait renge bürünüyor olacak.

İşin güzeli web üzerinden düzenleme desteği de var ve Diaro’nun web arabirimi daha kapsamlı, özellikli. Takvim gibi artılar var. Bu durumda içerik kendi sunucularında depolanıyor.



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