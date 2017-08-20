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Sahip olduğunuz Android‘li akıllı telefona Samsung Galaxy akıllı telefon uygulamalarını yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung birçok alanda olduğu gibi akıllı telefon pazarında da başı çeken isimler arasında. Farklı segmentlerde sayısız akıllı telefon modeli sunan Samsung için model çeşitliliği anlamında kullanıcılara en fazla seçenek sunan firma olduğunu söylersek herhalde yanılmış olmayız. Geçmişte Samsung akıllı telefon kullanmış ya da teknoloji mağazalarında veya arkadaşlarınızda Samsung cihazlar görmüş olabilirsiniz. Samsung akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelen uygulamaları mevcut akıllı telefonunuzda kullanmak isteyebilirsiniz. Bu yazımızda Android Nougat kurulu Samsung cihazlardan elde edilen güncel uygulamaların kurulum dosyalarını paylaşacağız.

Uygulamalar Android Nougat tabanlı firmware’lerden elde edildiği için yalnızca Android Nougat işletim sistemli akıllı telefonlarda çalışıyor. Marshmallow ve önceki versiyonlarda çalışmaları pek mümkün görünmüyor. Uygulamaları cihazınıza yüklemek için TWRP recovery kurulumuna ya da root erişimine ihtiyaç yok.

Android: Samsung Galaxy Akıllı Telefon Uygulamalarını İndirin

Uygulama Listesi

Quick-connect

Samsung Klavye

Samsung Temalar

Mesajlaşma

Takvim

Saat

TouchWiz

Samsung Video Player

Samsung Internet

Galeri

Dosya Yöneticisi

Tema Mağazası

İndirme Bağlantıları

Kurulum İşlemi

Yüklemek istediğiniz uygulama ya da uygulamaların APK dosyasını üstteki bağlantılar aracılığıyla indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Daha önce Google Play uygulama mağazası dışından uygulama yüklemediyseniz Settings – Security menüsüne erişin ve Unknown Sources seçeneğini etkinleştirin.

İndirip cihaza aktarmış olduğunuz dosyalara basitçe dokunun ve uygulamaların yüklenmesini sağlayın.

Artık uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz.



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