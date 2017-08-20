Android: Samsung Galaxy Akıllı Telefon Uygulamalarını İndirin

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Sahip olduğunuz Android‘li akıllı telefona Samsung Galaxy akıllı telefon uygulamalarını yüklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung birçok alanda olduğu gibi akıllı telefon pazarında da başı çeken isimler arasında. Farklı segmentlerde sayısız akıllı telefon modeli sunan Samsung için model çeşitliliği anlamında kullanıcılara en fazla seçenek sunan firma olduğunu söylersek herhalde yanılmış olmayız. Geçmişte Samsung akıllı telefon kullanmış ya da teknoloji mağazalarında veya arkadaşlarınızda Samsung cihazlar görmüş olabilirsiniz. Samsung akıllı telefonlarda ön yüklü olarak gelen uygulamaları mevcut akıllı telefonunuzda kullanmak isteyebilirsiniz. Bu yazımızda Android Nougat kurulu Samsung cihazlardan elde edilen güncel uygulamaların kurulum dosyalarını paylaşacağız.

Uygulamalar Android Nougat tabanlı firmware’lerden elde edildiği için yalnızca Android Nougat işletim sistemli akıllı telefonlarda çalışıyor. Marshmallow ve önceki versiyonlarda çalışmaları pek mümkün görünmüyor. Uygulamaları cihazınıza yüklemek için TWRP recovery kurulumuna ya da root erişimine ihtiyaç yok.

Android: Samsung Galaxy Akıllı Telefon Uygulamalarını İndirin

Android Samsung Galaxy Akıllı Telefon Uygulamalarını İndirin 1

Uygulama Listesi

  • Quick-connect
    Samsung Klavye
    Samsung Temalar
    Mesajlaşma
    Takvim
    Saat
    TouchWiz
    Samsung Video Player
    Samsung Internet
    Galeri
    Dosya Yöneticisi
    Tema Mağazası

İndirme Bağlantıları

Kurulum İşlemi

Yüklemek istediğiniz uygulama ya da uygulamaların APK dosyasını üstteki bağlantılar aracılığıyla indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Daha önce Google Play uygulama mağazası dışından uygulama yüklemediyseniz Settings – Security menüsüne erişin ve Unknown Sources seçeneğini etkinleştirin.

İndirip cihaza aktarmış olduğunuz dosyalara basitçe dokunun ve uygulamaların yüklenmesini sağlayın.

Artık uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz.

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