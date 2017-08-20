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Android telefon ve tabletler için internette istenilen siteye erişim sağlanmadığında başvurulan başlıca çözüm cihaza VPN programı yüklemek ve kurmak. Ama her VPN programı düzgün olarak çalışmıyor ve kullanıcıları surf sırasında mağdur durumda bırakıyor. Bunun için sorunsuz çalışacağını ve sizi yarı yolda bırakmayacağını düşündüğümüz IPVanish VPN uygulaması ile bu sorunu ortadan kaldıracağız.

Android: VPN Nasıl Kurulur?

IPVanish VPN‘nin Google Play Store‘da bulunan uygulamasını indirin. İndirdikten sonra uygulamaya kaydolun ve giriş yapın. Uygulama sizden internet erişiminize ulaşma isteğini kabul edin. Kurulum böylece tamamlanmış oldu. İnternette artık erişim engeli olan sitelere erişim sağlayabilirsiniz.

Uygulama İndirmeden VPN Kurma

Uygulama indirmeden VPN ile internette erişim engeli olmadan gezinti yapılabilir. Bu ne yazık ki her cihazda mümkün değil. Uygulamasız olarak VPN kurmak için ilk olarak telefonun ayarlar bölümüne girin. Ayarlar bölümünde bulunan diğer bağlantılar seçeneğine tıklayın ve sağ üst köşede bulunan VPN ekle tuşuna basın.

Açılan ekrandaki bilgileri aşağıdaki bilgilerle doldurabilir IPVanish VPN uygulamasının koruması altında internette dolaşabilirsiniz.



Girdiğiniz bilgileri kaydettikten sonra birkaç ayar yapmanız gerekiyor. Bu ayarları VPN şirketlerinin web sitesinde bulabilirsiniz.

Ad: VPN bağlantınıza isim verin.

Tipi: Bağlantı türünü seçin. Bağlantı türü için VPN şirketinin web sitesinden bilgi alabilirsiniz.

Sunucu Adresi: VPN şirketi tarafından sağlanan sunucu adresini buraya girin.

DNS Ayarları: Bu bilgilerin girilmesi genel olarak gerekmez. Ama VPN şirketinizin internet sitesinde DNS ayarlarına dair bilgi yer alıyorsa mutlaka girin.

Yönleri Yönlendirme: Bu bölüm içinde bilgi girmenize gerek yok.

Kullanıcı Adı ve Parola: Bu bilgiler tamamıyla VPN şirketlerinin web sitelerinde bulunur.

Son olarak girdiğiniz bilgileri girdikten sonra kaydetmeyi unutmayın.



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