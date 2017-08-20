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Haftanın ücretsiz iOS uygulaması Tsuro adlı dijital masa oyunu. Çarşamba gecesine kadar ücretsiz indirilebilen oyun normalde Apple’ın App Store mağazasından 2.99 USD karşılığında indirilebiliyor. Oyundaki temel mekanizma elinizdeki parçaları yol boyunca hareket ettirmekten geçiyor. Tabii bu süreçte çok dikkatli olmanız lazım, diğer oyuncuların yolları sizi yanlış doğrultuya sürükleyebilir. Oyun boyunca önemli yol ayrımlarına geleceksiniz; buralarda doğru karar almalısınız ki oyunu kazanabilesiniz.

iOS: Tsuro Dijital Masa Oyununu Ücretsiz İndirin

Oyun özetle şu özellikleri vaat ediyor:

Orijinal oyunun karmaşık tasarımı, canlı animasyon ve pırıltılı piroteknikle hayata geçirilmiş durumda. Kutu da dahil olmak üzere her bileşen titizlikle hazırlanmış detaylarla dolu.

Sezgisel kontroller neredeyse gerçekten dokunabildiğiniz kadar gerçek bir masa oyunu deneyimi sunuyor.

Klasik Tsuro ile 3 yeni farklı oyun modu bulunmakta. Bu Solo, Loop Battle ve Longest Path modları dijital versiyona özel.

ile 3 yeni farklı oyun modu bulunmakta. Bu Solo, Loop Battle ve Longest Path modları dijital versiyona özel. Tsuro esasında herkesin oynayabileceği bir oyun fakat ustalaşmak için kurnaz olmak ve stratejik davranmak lazım.

esasında herkesin oynayabileceği bir oyun fakat ustalaşmak için kurnaz olmak ve stratejik davranmak lazım. Sekiz oyuncuya kadar destek söz konusu. Game Center ve Facebook aracılığıyla arkadaşlarınızla kapışabilirsiniz.

Stratejik yeteneklerinizi güçlendirmek için üç farklı yapay zekaya karşı mücadele edebilirsiniz.

Oyunda ilerleme kaydederken etkinleştirebileceğiniz 50’den fazla sayıda achievement bulunmakta.

Oyunun iOS için olduğunu söyledik fakat Android versiyonu da bulunmakta. Android versiyonu yalnızca 0.99 USD karşılığında satın alınabiliyor. Tsuro Android 2.3 ve daha güncel işletim sistemli Android cihazlar ile iOS 8.0 ve daha güncel işletim sistemi versiyonuna sahip mobil Apple cihazlarda oynanabiliyor.





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