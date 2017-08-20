⁠⁠⁠







Lenovo Vibe K4 Note, geçen sene üretildi ve donanımsal anlamda Lenovo’nun üretmiş olduğu gözde bir ürün olmayı başardı. Cihaz 5.5 inç boyutunda ve Full HD kalitede bir ekrana sahip bu sayede oyun oynarken daha fazla keyif almamızı sağlıyor. Ayrıca NFC özelliği sayesinde günlük yaşantınızda yükünüzü hafifletmeyi eksik etmiyor. Bu yazımızda Lenovo Vibe K4 Note Root atma aşamalarını anlatacağız. Siz de anlatacak olduğumuz adımları izleyerek cihazınızı kolay bir şekilde Root edilmiş duruma getirebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

KingRoot.apk

Lenovo Vibe K4 Note Root Atma

Öncelikle Lenovo Vibe K4 Note’un Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini aktif etmemiz gerekli.

Cihazın Ayarlar / Güvenlik kısmına girin ve Bilinmeyen kaynaklar seçeneğini etkinleştirin bu sayede KingRoot.apk programını kurmak mümkün olacak.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingRoot.apk dosyasını indirin ve kurun. Daha sonra KingRoot programını çalıştırın ve TRY TO ROOT butonuna basarak Root işleminizi başlatın.

İşlem tamamlanınca ekrana Root succesfully yazan yeşil tik işaretli bir logo gelecek. Bu sayede Lenovo Vibe K4 Note Root atma adımlarını başarıyla bitirmiş olduk.

Cihazın Rootlanmış durumda olup olmadığını buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirip test edebilirsiniz.

Root attıktan sonra cihazınıza SuperSU uygulaması yüklü olarak gelmezse buraya tıklayarak SuperSU uygulamasını yükleyebilir ve cihazınızın diğer özelliklerini kontrol edebilirsiniz. Soru, sorun veya görüşleriniz için forum sayfamızdaki uzmanlarımıza danışmanızı tavsiye ederiz.



⁠⁠⁠





