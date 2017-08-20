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2015 yılında piyasaya çıkan ve tam bir fiyat performans ürünü olan LG G4 Stylus’un akıllı kalemi var. Bu kalem normal not alma alışkanlıklarımızı geride bırakıp çizerek ve elle yazarak bilginin daha akılda kalıcı olmasını sağlıyor. Bu yazımızda LG G4 Stylus Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Bu aşamaları uygulayarak dilerseniz orjinal yerine kendinize göre Custom ROM paketlerini cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

ROM dosyası

LG Flash Tool

LG Driver

LG G4 Stylus Stock ROM Yükleme

Öncelikle cihazınızın USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerekiyor. Ayarlar / Geliştirici Seçeneklerini bölümüne girin ve USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin.

Daha sonra Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download Mod‘u gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Size vermiş olduğum sürücüleri yok ise bilgisayarınıza yükleyin. Ardından LG Flash Tool programını indirin ve kurun.

LG Flash Tool programını açın ve Select Type bölümünden CDMA‘yı seçin. PhoneMode kısmına gelerek DIAG‘ı seçin ve ardından Select KDZ file olan yere tıklayarak .kdz uzantılı ROM dosyanızı seçin.

Daha sonra Normal Flash veya CSE Flash seçeneklerinden birisine tıklamanız gerek. Normal Flash cihazınızın içerisindekilere zarar vermeden ROM’u yüklemenizi sağlar. CSE flash ise cihazın fabrika ayarlarına dönmesini sağlar yani veri kaybı yaşarsınız.

Şimdi karşınıza yukarıdaki gibi bir ekran gelecek ve alt kısımdaki Start butonuna basarak yükleme işlemini başlatın. LG G4 Stylus Stock ROM yükleme işlemi biraz zaman alabilir ama cihaz kendisi yeniden başlayacaktır. Takıldığınız bir yer olursa forum sayfamızdaki uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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