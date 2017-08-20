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Android‘li akıllı telefonunuzda uyumsuz Xposed modülü kurulumu sonrası bootloop sorunu ve sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Xposed Framework root’lu Android telefonlarda cihaza çeşitli özellikler katan Xposed modüllerinin yüklenebilmesine olanak tanıyor. Bu modüller yardımıyla Android’in kendi ayarlarında / özellik listesinde bulunmayan ya da Google Play’deki uygulamaların sunamadığı özellik, seçenek ve özelleştirme olanaklarına kavuşabiliyorsunuz. Tabii işin içinde root erişimi olduğu için hemen her işlem riskler barındırıyor. Android Lollipop ve sonraki sürümlerde Xposed’un çalışma şekli değişikliğe uğradı. Artık cihazla uyumlu olmayan modüller bootloop sorunu doğurabiliyor. Uyumsuz Xposed modülü kurulumu sonrası bootloop sorunu ile karşı karşıya kaldıysanız çaresiz değilsiniz.

Uyumsuz Xposed Modülü Kurulumu Sonrası Bootloop Sorunu ve Çözümü

Buton Kombinasyonu

Xposed Framework birçok akıllı telefonda cihazın açılışı esnasında donanımsal butonlar yardımıyla devre dışı bırakılabiliyor. Öncelikle cihazı kapatın. Hard reboot yapmak için güç butonuna basın ve 10 saniye kadar basılı tutun. Ekran siyaha geçtiğinde, telefonunuzdaki donanımsal butonlardan birisine art arda basmaya başlayın. Önyükleme öncesi açılış ekranı görünmeden önce bunu yaptığınızdan emin olun. Herhangi bir düğme işe yarasa da, en iyi seçenek güç düğmesine tekrar tekrar basmak olacaktır. Bu aşamada örneğin Sony Xperia modellerinde farklı tuş kullanmak cihazın recovery moduna girmesine neden olabilir, o nedenle güç tuşunu kullanın.

İşlem işe yararsa iki kısa titreşim oluşturulacaktır. Kullandığınız donanımsal butona 4 defa daha art arda basın. Tuşa her basışta titreşim hissedeceksiniz, sonuncusu daha güçlü olacaktır. Xposed Framework devre dışı kalacak şekilde açılış gerçekleştirilecektir.

Akıllı telefon açıldığında Xposed Installer uygulamasını açın, deaktive olduğunu göreceksiniz. Modules sekmesine gidin ve uyumsuz modülü kaldırın.

Xposed Framework’u yeniden etkinleştirmek için dosya yöneticinizi açın, /data/data/de.robv.android.xposed.installer/conf/ dizinine gidin. Buradaki disabled klasörünü silin ve cihazı yeniden başlatın. Xposed Framework tekrar aktifleştirilecektir.

Xposed Disabler ZIP Dosyasını Flash’lama

Üstteki yöntemin işe yaramadığı durumlarda buradaki dosyayı indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin. Akıllı telefonunuzu recovery modunda başlatın ve TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun. İndirip cihaza transfer ettiğiniz ZIP dosyasını seçin, flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın. İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatın, sıkıntı yaratan modülü silin. Xposed’u yeniden aktive etmek için flash’lanabilir Xposed ZIP dosyasını TWRP aracılığıyla flash’lamanız yeterli olacaktır.



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