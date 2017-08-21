⁠⁠⁠







İlk önce durum çubuğu nedir, onun hakkında konuşalım. Android cihazların ana arayüzünün üstü iki alana ayrılıyor. Bu iki alan durum çubuğu ve bildirim çubuğu olarak isimlendiriliyor. Bildirim çubuğunda adı üzerinde uygulamalardan, telefonun kendisinden gelen bildirimler yer alırken durum çubuğunda ise durum simgeleri (Wi-Fi, Bluetooth, mobil şebeke, şarj göstergesi vs…) bulunuyor.

Durum çubuğunda yer alan durum simgelerini bazen görmenize gerek olmayabilir. Örneğin Samsung ve LG markalı telefonlarda, servis açıkken NFC simgeleri daima görüntülenir. Bu durumda bu simgenin görüntülenmesine ihtiyaç yoktur. Durum simgeleri bunun gibi bazen gereksiz olarak durum çubuğunda yer kaplamakta.

Android: Durum Çubuğundaki Simgeleri Gizleme

Durum çubuğundaki simgeleri gizlemek için ayarlar kısmında bulunan Sistem UI Ayarlayıcısı’nı etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için de bildirim çubuğunu iki kez aşağıya çekip sağ üst köşede bulunan ayarlar simgesine tıklayın.

Daha sonra açılan ekranı aşağı kaydırın ve Sistem UI Tuner seçeneğine basın.

UI Tuner’in içeriği çalıştırmakta olduğunuz Android’in sürüme göre değişir. Buradan durum çubuğundaki simgeleri yönetebilirsiniz.

Durum Çubuğundaki Simgeleri Uygulama İle Gizleme

Google Play Store’da bulunan SystemUI Tunner uygulaması ile durum çubuğundaki simgeleri gizleyebilirsiniz. Uygulamayı indirin ve uygulamayı kullanmaya başlamak için uygulamanın ana sayfasında sol üst köşede bulunan menüyü açın.

Menüde durum çubuğu seçeneğini seçin. Bu bölümde istediğiniz durum simgesini aktif edebilir ya da kapatabilirsiniz.





⁠⁠⁠





