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Custom ROM olmadan cihazınızı Xposed Installer ile kişiselleştirebilirsiniz. Ama bu durum sadece rootlu cihazlar için geçerlidir. Bahsediğimiz uygulama sayesidne durum çubuğunun görünümünü, uygulamalara özel DPI (inç başına piksel) gibi birçok özelliğin düzenlemesini kendi isteğinize göre değiştirebilir ve düzenleyebilirsiniz.

Android: Telefona Resmi Olmayan Modüller Yükleme

Custom ROM’a gerek olmadan cihazınıza Xposed Installer ile resmi olmayan modüller yükleyebilirsiniz. İlk olarak Xposed Installer’ı buradan indirebilir, cihazınıza kurabilirsiniz. Ancak Xposed Installer için modüller bulmak biraz zordur.

Resmi Olmayan Modülleri Nasıl Bulacağım?

Xposed Installer için resmi olmayan modüllere buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Burada bulunan modüller tamamen APK dosyası formatındadır.

İstediğiniz modülü indirin ve indirdikten sonra bildirim paneline gelen bildirime tıklayın. Karşınıza çıkan ekranda yükle butonuna basın. Buradan sonra bütün işlemler Xposed Installer üzerinden gerçekleşecektir.

Böylece Xposed Installer ile telefonunuzu özelleştirebilirsiniz. Modüller sürekli olarak verdiğimiz sitede yenilenmekte. Bu sitede daha eskiye gidip çeşitli modüller bulabilir, cihazınıza bu modülleri Custom Rom gerekmeden uygulayabilirsiniz.

Konuyla ilgili tüm sorularınızı forumumuza iletebilirsiniz.



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