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Google’ın ilgi gören bulut depolama servisi Drive daha sonra eklenen online ofis çözümleriyle yazma, hesap tablosu, sunum gibi temel işlemleri ücretsiz olarak yapma olanağını geniş kitlelere yaymıştı. Bu servis güncellendi ve kısa süre önce üst kısma hızlı erişim listesi eklendi.

Android/iOS: Google Drive Hızlı Erişimi Kapatmak

Bu yeniliği gördükten sonra beğenmeyenlerden biriyseniz bunu kapatabilirsiniz. Web arabirimi üzerinden kapatmak için tek yapmanız gereken sağ üst köşede görünen çark sembolüne tıklayarak menüyü açmak ve üstteki ayarlara tıklamak.

Yeni açılan sayfada “alakalı dosyalar gerektiğinde hazır olsun” seçeneğinin yanındaki onay kaldırmak ve kaydetmek.

iPhone uygulamasında soldaki üç şeritli menüye basın ve açılan sütunda ayarlar seçin. Açılan yeni sayfada hızlı erişim satırına tıklayın ve sonrasında buna ait olan butonu mavi durumdan kapalıya getirin.

Android uygulamasında benzer biçimde sol üstteki üç şeritli menüye girin ve ayarları açın. Ayarlar içinde doğrudan “hızlı erişim aktifleştirme” satırı var ve mavi renkli butona tıklayıp kapalı hale getirin.

Bu ayarlar saklanacak ve artık Google Drive açtığınızda üstteki hızlı erişim menüsü dosyaları gösterilmeyecek.



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