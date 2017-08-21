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Mobil cihazlarda Instagram‘da dolaşım esnasında karşılaşılan videolar hücresel veri açıksa SIM kartına tanımlı olan interneti hızlıca azaltıyor. Instagram’da yer alan basit bir ayar ile Instagram’da veri kullanımını azaltabilir SIM kartına tanımlı olan internet paketinin hızlıca tükenmesine engel olunabilir. Videoya tıklamadan videoların oynatılması da interneti su gibi harcıyor. Yapacağımız bu basit işlem sayesinde bu sorunu da ortadan kaldıracağız.

Android: Instagram’da Veri Kullanımı Azaltma

Instagram’da ufak bir işlemle veri kullanımını azaltabilirsiniz. İlk olarak Instagram uygulamasına daha sonra profilimize girin. Profilinizde sağ üst köşede bulunan üst üste olan üç noktaya tıkayın.

Seçenekler ekranındasınız. Bu ekranda bulunan hücresel veri kullanımı seçeneğine basın. Hücresel veri kullanımı tercihini daha az veri kullan olarak değiştirin.

Böylece Instagram’da dolaşırken fotoğraf ve videoların yüklenmesi daha uzun sürecek bu da hücresel veri kullanımını azaltacak.

iOS: Instagram’da Veri Kullanımını Azaltma

iOS cihazlar içinde Android’de uygulanılan aynı işlemler uygulanılarak hücresel veri kullanımı azaltılabilir.

Instagram uygulamasına daha sonra profilinize girin. Profilinizde ”profilini düzenle” seçeneğinin yanında bulunda ayarlar simgesine tıklayın. Daha sonra karşınıza çıkan seçenekler ekranında hücresel veri kullanımını tıklayın. Daha az veri kullan seçeneğini aktif hale getirin.





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