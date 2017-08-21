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2016 senesinde Lenovo’nun üretmiş olduğu Lenovo Vibe K6 Power, 4000 mAh gücündeki bataryası ile gün içerisinde priz arama derdinizi ortadan kaldırıyor. Ayrıca çift hoparlörü sayesinde daha net ve üst düzey ses kalitesini sizlere yaşatıyor. Bunun yanı sıra arka kapakta yer alan parmak izi okuyucusu hem güvenliğinizi düşünüyor, hem de ekranı açmanızda vakit kazandırıyor. Bu yazımızda Lenovo Vibe K6 Power Stock ROM yükleme adımları ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızın performansını arttırabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

QPST

ROMdosyası

Lenovo Vibe K6 Power Stock ROM Yükleme

Lenovo Vibe K6 Power cihazınızın USB hata ayıklama modunu aktif edin. Bunun için cihazın Ayarlar kısmında girin ve Geliştirici seçenekleri bölümüne tıklayın.. Alt kısımda bulunan USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Daha telefonunuzu kapatın ve Ses arttırma / Güç tuşlarına basılı tutarak cihazı yeniden açın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Şimdi ise size vermiş olduğumuz bağlantıdan QFIL programını indirin ve kurun. Kurulum tamamlanınca bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor.

Sağ üstteki Select Port seçeneğine basarak Flat Build’ı seçin

Devamında ise alt kısmında bulunan Browse butonuna basarak .mbn uzantılı dosyayı seçin ve devam edin.

Ardından Select Build bölümündeki Browse yazan butona basarak ROM dosyanızı seçin. Son olarak Load XML butonuna tıklayıp önce birinci xml uzantılı dosyayı ve diğer pencerede ise ikinci .xml uzantılı dosyasını seçin. Download butonuna basarak yükleme işlemini başlatın.

İşlem bitiminde sol alt kısımda Download Succeded / Finish Download yazılarını görürseniz Lenovo Vibe K6 Power Stock ROM yükleme işleminde başarılı bir sonuç almışız demektir. Sorularınız veya takıldığınız yer olursa forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza bildirebilirsiniz.



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