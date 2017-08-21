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Motorola Moto 360 Sport Android Wear 2.0 güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Motorola firması Lenovo çatısı altına alındığından beri kayda değer değişikliklere gidildi. Modüler formdaki çözümler ve giyilebilir cihazlar göz ardı edilmiş durumda. Eski ürünlere destek sürüyor olsa da Moto 360 Sport akıllı saat yazılım güncellemesi almaktan mahrum kalmıştı. Moto 360 Sport akıllı saat kullanıcıları Android Wear 2.0 güncellemesi için aylardır beklemedeydi. Duruma bakılırsa bu akıllı saatin sahiplerinin uzun süren bekleyişi son buluyor.

Motorola Moto 360 Sport Android Wear 2.0 Güncellemesi

İkinci nesil Moto 360 akıllı saat Wear 2.0 güncellemesini uzun süre önce almaya başlamıştı fakat Sport varyantına güncelleme sunulmadı. Bu duruma neden olarak Sport modelinin satışlarının hayli düşük seyretmesi gösteriliyor. Ürün bazı mağazalarda raflardan indirildi, birçok mağazada da ciddi indirimler yapıldı.

Lenovo’nun yaptığı duyuruya bakılırsa Motorola Moto 360 Sport Android Wear 2.0 güncellemesi kısa süre içerisinde cihazlara ulaşmaya başlayacak. Android Wear 2.0 ile birlikte yeni arayüz ve saat yüzleri sunuluyor. Bildirim mekanizmasında da iyileştirmelere gidilmiş durumda. Yazılım güncellemesi cihazı NXH20Z sürümüne taşımakta.

Ocak 2016’da raflardaki yerini alan Motorola Moto 360 Sport akıllı saat 45 x 45 x 11.5 mm boyutlarında ve 54 gram ağırlığında. IP67 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı yapıda olduğunu ispatlayan cihaz Snapdragon 400 yongasetinden güç alıyor. 1.37 inç genişliğindeki IPS LCD ekranı 360 x 325 piksel çözünürlük değerine sahip. 512 MB RAM, 4 GB kapasiteli depolama birimi, 300 mAh kapasiteli pil gibi teknik detaylar barındırıyor.



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