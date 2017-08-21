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Samsung Galaxy E5, fiyatına nazaran göstermiş olduğu üstün performansı ile herkesi şaşırtmayı başardı. Ayrıca cihazın dahili hafızası iyi bir seviyede olduğu için cihaz kapasitesine uygun olarak kişisel verilerinizi depolayabilirsiniz. Bu yazımızda Samsung Galaxy E5 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları takip ederek cihazınızı Root edilmiş hale getirebilir ve gelişmiş fonksiyonlarına erişmesine yardımcı olabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Rootdosyası

Samsung Galaxy E5 Root Atma

İlk olarak Samsung Galaxy E5’in USB hata ayıklama seçeneğini aktif etmemiz gerekiyor.

Cihazın Ayarlar bölümüne girin ve Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modunu etkinleştirin.

Şimdi cihazı kapatın daha sonra yeniden açmak için Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını bilgisayarınıza yükleyin ve kurulum işlemlerini gerçekleştirin.

Odin, cihazınızı algıladığı zaman sol taraftaki ID:COM yazan yerin altındaki kutucuğun rengi değişecektir. Size vermiş olduğumuz bağlantıdan indirdiğiniz Root dosyasını AP yazan yere basarak seçin. Eğer AP yazan yerin önündeki küçük kutucuk işaretli değil ise ona basmayı unutmayın ve son olarak Start butonuna basarak işlemi başlatın.

Samsung Galaxy E5 Root atma işlemi tamamlandığı zaman sol tarafta yeşil kutu içerisinde PASS! yazacak. Bu sayede cihazınızı Root edilmiş hale getirdik.

Root işlemi bitince SuperSU uygulaması cihazınıza yüklü olarak gelmez ise gelişmiş ayarlarını kontrol etmek için buraya tıklayarak SuperSU uygulamasını indirebilirsiniz.

Cihazınızın Rootlu olup olmadığını buraya basarak Root Checker uygulamasını indirip test edebilirsiniz. Soru veya bize bildirmek istediklerinizi forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza iletebilirsiniz.



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