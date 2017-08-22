⁠⁠⁠







Android 8.0 Oreo işletim sisteminin 21 Ağustos güneş tutulmasının ardından resmen duyurulmasıyla birlikte teknoloji devi Google Android 8.0 Oreo Sistem İmajlarını da yayınladı. Dördüncü geliştirici ön izleme versiyonunun ardından gelen stabil final sürüme şu an itibariyle Google Pixel ve Pixel XL, Nexus 5X, 6P akıllı telefonlar ve Nexus Player ile Pixel C tabletler ulaşabiliyor. Android 8.0 Oreo işletim sistemi önceki yıllardan da alışılageldiği şekilde ilk etapta yalnızca bu cihazlara yüklenebilecek, diğer akıllı telefonlar için üreticilerin işletim sistemini cihazlarına adapte etmeleri gerekmekte.

Android 8.0 Oreo Sistem İmajlarını İndirin

Adını andığımız Pixel ya da Nexus cihazlarından birisine sahipseniz Google’ın sunduğu fabrika / sistem imajlarını kullanarak kurulum gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabii bu şekilde güncelleme yapmak için akıllı telefonunuzda bootloader kilidini kaldırmış olmanız gerek.

Bootloader kilidi mevcutsa güncelleme bildiriminin OTA yoluyla akıllı telefonunuza ulaşmasını bekleyebilirsiniz. OTA güncellemesi akıllı telefonunuzdaki verileri de sıfırlamıyor.

Nexus ve Pixel modelleri için hazırlanan fabrika imajlarını aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla indirebilirsiniz. Google bu imajlarla nasıl kurulum gerçekleştirilebileceğini burada aşama aşama anlatmış. Özetle ADB aracına ihtiyacınız olacak ve anlatılan yönergeleri izlemeniz gerekecek.

⁠⁠⁠





