Android‘li akıllı telefonunuzda internet bağlantısı olmadığı anlarda okumak üzere web sitesi sayfalarını kaydetmek için kullanabileceğiniz ücretsiz bir uygulama ile karşınızdayız. Günümüzde çok ciddi bir bilgi ve haber bombardımanı altında yaşıyoruz. Çeşitli internet siteleri ve sosyal ağlarda paylaşılan sayısız içerik hemen her gün önümüze düşüyor. Bunlardan kısa olanları o an için okusak da bazen ilgimizi çeken fakat o an zaman yetersizliği nedeniyle okuyamayacağımız içerikleri bir kenarda saklama gereği hissedebiliyoruz. Metro ya da yolculuklarda; internet bağlantısına sahip olmadığımız anlarda okumak üzere web sayfalarını kaydetmek şüphesiz gerekli bir işlem. Bu işleve sahip olan uygulamanın çeşitli özelleştirme olanakları da sunmasını beklememiz doğal. Android‘de web sitesi sayfalarını kaydetmek üzere Article Reader Offline uygulamasından yararlanabilirsiniz.

Android: Web Sitesi Sayfalarını Kaydetmek

Uygulama ile özellikle uzun metin ve makaleler içeren web sayfalarını çevrimdışı iken okumak üzere kaydetmek ve okumak oldukça keyifli. Tabii rahatsız edici açılır pencereler ve reklam banner’larından da kurtulduğunuz için içeriğe daha iyi şekilde odaklanabiliyorsunuz. Bu nedenle yazıları çevrimdışı iken okumak zorunluluğu yok, internet varken de uygulamayı kullanabilirsiniz.

Sayfaları uygulama ile kaydetmek için izleyebileceğiniz farklı yöntemler mevcut. Sayfayı tarayıcınızdaki paylaşma seçeneği kullanarak Article Reader Offline ile paylaşabilir, uygulamayı tarayıcı gibi kullanıp doğrudan sayfayı açabilir, bir linki kopyalayıp uygulamaya ekleyebilirsiniz.

Font boyutu, tipi değiştirilebiliyor; gece / gündüz modları arasından seçim yapılabiliyor. Article Reader Offline ile tatmin edici bir okuma deneyimi elde ettiğimizi söyleyebiliriz.





