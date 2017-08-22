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EMUI 5.0 ve EMUI 5.1 kurulu Huawei akıllı telefonlara Xposed Framework yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Xposed Framework her ne kadar tam olarak stabil çalışmasa da artık Android Nougat işletim sistemli cihazlara yüklenebiliyor. Bu yazımızda Huawei’nin Honor 9, Honor 8, P9, Honor 6x, Mate 9 gibi EMUI 5.0 ve EMUI 5.1 arayüzüne sahip güncel akıllı telefonlarına nasıl Xposed Framework kurulabileceğine değineceğiz. Xposed kurulumu için bazı şartların yerine getirilmesi şart. Ayrıca işlemin çeşitli riskler barındırdığını ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu belirtelim.

EMUI 5.0 ve EMUI 5.1 Kurulu Huawei Akıllı Telefonlara Xposed Framework Yüklemek

Gerekenler

Root erişiminin sağlanması

TWRP recovery kurulumu

Boş depolama alanı

Hazırlık

Android’de Settings – Security menüsünde bulunan Unknown Sources seçeneğini aktive edin.

menüsünde bulunan seçeneğini aktive edin. Xposed Installer APK dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Akıllı telefonunuz için olan Xposed Framework ZIP dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Aşamaları takip edin.

İndirmeler

Xposed Installer APK -> XposedInstaller.apk

-> XposedInstaller.apk Xposed Flash’lanabilir ZIP SDK24 Android 7.0 EMUI 5.X- > V1 / V2

> V1 / V2 Kaldırmak için-> uninstaller-20170719-arm64.zip

NOT: Eğer V1 dosyası işe yaramazsa V2’yi deneyin.

Xposed Framework Kurulumu

Xposed Installer APK dosyasıyla kurulum gerçekleştirin fakat aracı çalıştırmayın.

Xposed Framework flash’lanabilir ZIP dosyasını indirin ve cihaza transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsünde Install seçeneğine dokunun ve indirip cihaza aktarmış olduğunuz ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Wipe Cache seçeneğini kullanın.

Akıllı telefonu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.



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