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Facebook ortamında sıklıkla paylaşılmaya başlanan videolar yüzünden kullanıcılar sıkıntılı anlar yaşar hale geldiler. Videolar, Facebook’un mobil uygulamaları tarafından otomatik olarak oynatılıyor ve can sıkıyor. Aynı zamanda sesler de otomatik olarak çalıyor. Bunları durdurmanız mümkün.

Facebook, Video ve Sesleri Otomatik Çalmasın

Facebook’un niyeti kullanıcıları daha fazla içeriğe boğmak ve sitede daha uzun kalmalarını sağlamak. Bu nedenden ötürü dakikalar süren videolar istenen amaca yardım sağlıyor. Haberlere bakarken gelen sesler sizi rahatsız ediyor olabilir. Denemeleri sona erdiren Facebook’un sunduğu bu yeniliği kapatabilirsiniz.

Videolar otomatik olarak sesli çalıyor ve siz kenardaki yeni ses kesme butonuna basana kadar sürüyor. Her bir video altında bu türden ses kesme butonları var. Elbette kullanıcıya seçenek sunulması iyi ama bir kere kalıcı olarak kapatmak daha mantıklı değil mi?

Sağ üstteki menü butonuna tıkladıktan sonra Facebook ayarlarına girin ve alta inip uygulama ayarlarını bulun. Genel kısmı altında yeni bir seçenek göreceksiniz: “beslemelerdeki videolar sesli başlasın” Buna ait ayarı kapatmanız gerekiyor. iOS içinse ayarlarda hesap ayarları içinde ses kısmına bakın.

Videolar asla otomatik başlamasın istiyorsanız iOS uygulamasında üç noktalı menü içinden ayarlara girin ve hesap ayarları içinden Video & Fotoğraf bulun. Bu kısımda otomatik oynatma seçeneği var ve kapatılabiliyor. Android sürümünde uygulama ayarları içinde Auto-play tıklayın ve altındaki üç seçenekten sonuncusu olan “asla otomatik oynatma” seçin. İsterseniz sadece Wi-Fi de seçebilirsiniz.



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