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Samsung Galaxy J5 (2016) Android 7.0 Nougat güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Duruma bakılırsa Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung geçtiğimiz yıl Nisan ayında resmi duyurusunu gerçekleştirdiği Galaxy J5 (2016) akıllı telefon için Android 7.0 Nougat güncellemesini yakın zamanda yayınlayacak. Cihaz WiFi Alliance’ın web sitesinde Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonunu çalıştırır şekliyle kayıtlara girmiş durumda.

Samsung Galaxy J5 (2016) Android 7.0 Nougat Güncellemesi

Tabii güncelleme ile ilgili firmadan resmi bir açıklama gelmiş değil. Samsung Türkiye’nin web sayfasında ülkemiz için yayınlanan güncelleme takviminde Galaxy J5 (2016) modeline Nougat güncellemesinin 13 Ekim 2017’den itibaren yayınlanmaya başlayacağı belirtilse de bu tarihin daha sonra değişebileceği de unutulmamalı. Özetle Galaxy J5 (2016) kullanıcılarının Android 7.0 Nougat işletim sistemi güncellemesini yıl sonunda alacağı kesin gibi.

145.8 x 72.3 x 8.1 mm boyutlarında ve 159 gram ağırlığındaki Galaxy J5 (2016) akıllı telefonun 5.2 inç genişlikli Super AMOLED ekranı 1280 x 720 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza güç veren Snapdragon 410 yongasetinde dört adet 1.2 GHz Cortex-A53 işlemci çekirdeği ile Adreno 306 grafik işlemcisi bulunuyor. 2 GB RAM, 16 GB kapasiteli dahili depolama birimi, depolama alanını genişletmek için 256 GB’a kadar kapasitedeki microSD kartları destekleyen hafıza kartı yuvası, 13 MP çözünürlüklü f/1.9 ana kamera, ön yüzde selfie çekimler için 5 MP çözünürlüklü f/1.9 kamera ve 3100 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler var. Akıllı telefonun ön kamerasına LED flaş eşlik ettiğini belirtelim. Samsung Galaxy J5 (2016) akıllı telefon kutusundan Android 6.0.1 Marshmallow işletim sistemiyle çıkıyor.



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