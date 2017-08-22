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İki sene önce piyasaya sürülen Teknosa Preo P2, 4G bağlantısı ile hızına hız katıyor. Cihazın batarya gücü ise oyun severleri üzmeyecek şekilde tasarlanmış. Teknosa Preo P2, garanti konusunda Teknosa’nın güvencesi altında olduğu için kullanıcılar sıkıntı yaşamıyor. Bu yazımızda Teknosa Preo P2 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de göstereceğimiz adımları uygulayarak cihazın yeni Android sürümüne kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu yöntem ile istediğiniz Custom ROM paketini cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

SPFlashTool

ROMdosyası

Teknosa Preo P2 Stock ROM Yükleme

Teknosa Preo P2’nin USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Göstereceğimiz adımları takip edin. Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Yapım Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif edin.

USB kablo yardımıyla telefonu bilgisayarınıza bağlayın. Arşivden flashTool.exe yazan uygulamayı çalıştırın. İsterseniz masaüstünde boş bir klasöre atabilir ve daha sonra çalıştırabilirsiniz.

Smart Phone Flash Tool programını açtıktan sonra sağ tarafta gördüğünüz Scatter-loading butonuna basarak ROM dosyasınızı seçin.

ROM dosyanızı seçtikten sonra program sizin için bütün herşeyi ayarlayacak.Son olarak kendi yüklemeyi başlatmaz ise Download butonuna basarak yüklemeyi başlatın.

Teknosa Preo P2 Stock ROM yükleme işlemi tamamlanınca ekrana Download Ok diye bir pencere gelecektir. Bu sayede cihazınız artık yenilenmiş hale geldi. Sorularınız veya takıldığınız yer olursa forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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