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Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp‘ta artık renkli durum yazmak mümkün hale geliyor. Esasında uygulamaya eklenen tek yenilik bu değil. WhatsApp hem Android hem de iOS versiyonlarında yeni birkaç özellik sunmaya başlıyor.

WhatsApp’taki yeni metin tabanlı durum oluşturma özellikleri arasında arkadaşları bulunulan konum / etkinlik hakkında bilgilendirme veya tatil önerisi sunma gibi seçenekler var. WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla hayatınızda ne olup bittiğini paylaşma olanağına kavuşuyorsunuz.

Uygulamada artık durum metinleri spesifik font ve arka plan renkleriyle özelleştirilebiliyor. WhatsApp durumunuzda internet sitesi bağlantısı paylaşabileceksiniz.

WhatsApp: Renkli Durum Yazmak

WhatsApp’ın yeni özellikleri kullanıma sunuluyorken uygulamadaki gizlilik ayarlarınızı gözden geçirmenizde yarar var. WhatsApp durumunuzu rehberinizdeki kişiler, belirli kişiler görecek şekilde ya da bazı kişilerin görmesini engelleyecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

WhatsApp’ta paylaştığınız durumu kimlerin görüntülediğini öğrenmek için alt kısımda yer alan göz simgeli butona dokunmanız yeterli oluyor. WhatsApp kullanıcıları arkadaşlarının durumlarına yanıt oluşturabiliyor. Yanıtlar fotoğraf, video ya da GIF içerebiliyor.

Kullanıcıların tüm bu yeniliklerden faydalanabilmeleri için Android ya da iOS işletim sistemli akıllı telefonunda WhatsApp’ı son sürüme güncellemeleri gerekmekte.

Sitemizde daha önce WhatsApp ile ilgili birçok konuya değinmiştik. WhatsApp’ta önemli belge ve dökümanları saklamak için bu, durum fotoğraf ve videolarını indirmek için bu, sizi engelleyen kişiye mesaj göndermek için bu, arşivlediğiniz bir sohbeti geri yüklemek için bu, sildiğiniz mesajları geri getirmek için bu, fotoğraflara ve videolara filtre eklemek için bu, GIF görselleri oluşturmak ve arkadaşlarınızla paylaşmak için bu yazıda ele aldığımız aşamaları takip etmeniz yeterli olacaktır.





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