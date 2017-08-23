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Android yüklü bazı telefonlar YouTube videolarını yüzen pencere içinde oynatabilirken telefonda diğer işlemler yapmanıza olanak veriyor. Örneğin Samsung Galaxy modellerinde bu hazır. Android O ile bu özellik daha fazla cihaza geliyor ve adı PiP (kare içinde kare) oluyor.

Android: Yüzen Oynatıcıyla YouTube İzleyin

Bu yeni sürüm henüz dün ilan edildiği için cihazlara ulaşması epey zaman alabilir ve bazı eski cihazlar asla görmeyebilir. İşte bundan ötürü benzer bir özelliğe sahip olup YouTube videolarını yüzen pencere içinde izlemek için üçüncü parti yazılımlardan biri olan Floating Player kullanabilirsiniz:

Google Play ortamında bunu yapabileceğini ifade eden çok sayıda uygulama var ama bir kısmı gerçekte asla beceremiyor. Kullanılması basit olan bu uygulamaysa görevini yerine getiriyor. Uygulamayı kurduktan sonra çalıştırın. URL adreslerini kopyalayıp yapıştırmak yerine basit biçimde YouTube içinde gezinti yapabilir ve izleyebilirsiniz.

Uygulamayı kullanma yollarından biri arama yapıp izlemek ve ardından açılan video penceresini istenen yere sürüklemek. Geri butonuna basıp uygulamadan çıksanız da pencerede oynamaya devam edecek. Sadece sesini duymak istiyorsanız o zaman sembolüne tıkladıktan sonra yüzen bir balona dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Bu durumda Messenger sohbet uygulaması gibi kalır. Tek tıklamayla geri çağrılabilir ama boyutu ayarlanamaz.

Tam ekran moduna geçmek de kolay ama bu aşamadayken geri butonuna basarsanız daha önce açtığınız uygulamaya değili, Floating Player uygulamasının ana ekranına geri döneceksiniz. Kilit ekranı geldiğinde uygulama çalışmaya devam etmiyor ve zaten böyle bir iddiası yok. Bunun nedeni YouTube ile ilgili sınırlamalar.

YouTube gibi oturum açarsanız takip listesi ve üyelikleriniz de geliyor olacak yani büyük oranda YouTube uygulamasının yerini alabilir ve gereksiz kılabilir. Menü içinden ilgili bilgilere erişilebilir. Uygulama aslında basit biçimde YouTube sitesinin mobil sürümünü yüklüyor. Bu nedenle sitede ne özellik varsa sunulmuş oluyor.



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