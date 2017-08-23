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2016 yılında Lenovo’nun K serisine dahil olan Lenovo Vibe K5, oldukça şık bir tasarıma sahip. Ayrıca renk seçeneklerinin geniş olması da kendisine duyulan ilgiyi arttırıyor. Cihaz’ın fiyatı, tam performansına göre değerlendirilmiş. Bu yazımızda Lenovo Vibe K5 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızı kolayca orjinal benliğine döndürebilirsiniz. İsterseniz bu yöntem ile cihazınıza farklı Custom ROM paketleri de yükleye bilirsiniz.

Gereken dosyalar

QFIL

StockROM

Lenovo Vibe K5 Stock ROM Yükleme

Cihazın USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek. Bunun için öncelikle Ayarlar‘a girin.

Daha sonra Geliştirici seçeneklerini açarak alt kısımda bulunan USB hata ayıklama modunu etkinleştirin. Ardından cihazı kapatın ve Ses arttırma / Güç tuşlarına basılı tutarak yeniden açın. Şimdi cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Yukarıdaki QFIL bağlantısından programı indirin. Kurulum işlemlerini yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bilgisayarınız yeniden başladıktan sonra QFIL programını açın.

Programmer Path‘ın karşısındaki Browse butonuna basarak dosyalarınızdan .mbn uzantılı olanı seçin. Daha sonra Select Build kısmındaki Browse butonuna basarak ROM dosyanızı seçin. Devamında ise Load XML butonuna tıklayarak önce birinci xml uzantılı dosyayı ve diğer pencerede ise ikinci .xml uzantılı dosyayı seçin. Son olarak Download butonuna basarak yükleme işlemini başlatın.

Lenovo Vibe K5 Stock ROM yükleme işleminiz, sol altta beliren Download Succeed ve Finish Download yazısını görünce son buluyor. Sorularınız olursa forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza iletebilirsiniz.



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