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Koyu renkli telefon temalarının ve duvar kağıtlarının kullanımı telefon şarjının daha uzun süreli kullanımı için tavsiye edilen çözümlerden bir tanesidir. Bir ekranda ne kadar çok siyah renk varsa pil tasarrufu da o kadar yapılır.

Teknoloji dünyasının gelişmesiyle birlikte üst segment cihazlarda AMOLED ekranlar kullanılmakta. AMOLED ekranlı cihazların piyasaya sürülmesiyle doğru orantılı olarak da Google Play Store, AMOLED ekranlı cihazlar için tasarlanan temalar ve duvar kağıtlarıyla doldu. Sizler de AMOLED ekranlı bir telefona sahipseniz siyah renkli temalarla şarj tasarrufu yaparak telefon ekranınıza şık bir görüntü kazandırmaya ne dersiniz?

Android: AMOLED Ekranlı Cihazlara Özel Duvar Kağıtları

Siyah renkli duvar kağıtları telefonunuz için oldukça iyi bir seçenek. İlk olarak sizlere önereceğimiz duvar kağıtlarını cihazınıza indirin.

Android Oreo‘nun logosu ile tasarlanmış, kullanılmaya değer bir duvar kağıdı. Fotoğrafın tam boyutunu görüntülemek ve indirmek için buraya tıklayın.

Batman Beyond! Duvar kağıdının orijinal boyutunu görmek ve indirmek için buraya tıklayın.

Güzel ve Canavar isimli minimalist duvar kağıdı, AMOLED ekranlı telefonunuzu şık bir hale getirebilir. İndirmek ve orijinal boyutunda görüntülemek için buraya tıklayın.

Aralarından belki de en çok hoşunuza gidecek olan bu duvar kağıdı, cihazınızın ekranında havalı bir görüntü yaratacaktır.

AMOLED Ekranlı Telefonum İçin İndirdiğim Duvar Kağıdını Nasıl Telefonumun Duvar Kağıdı Yaparım?

Ana ekranınızda bir boşluğa uzunca basılı tutun. Duvar kağıtları, widget ve temalar seçeneklerinden duvar kağıtlarını seçin. Resim seç seçeneğine dokunun ve indirdiğiniz duvar kağıdını seçin.

Seçtiğiniz duvar kağıdını ekranın ortasına gelecek şekilde ayarlayın.

Keyifle AMOLED ekrana sahip telefonunuz için tasarlanmış olan duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz!



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