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GIF animasyonları son yıllarda epey popüler hale geldi ve kısa süreli animasyonların kolayca paylaşılmasına olanak verdi. Aslında en eski görsel formatlarından biri ve animasyona destek vermekte ama yaratıcı içerikler söz konusu olduğunda hala etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Android: Animasyonlu GIF ve Sinemagraf Hazırlamak

GIF animasyonlarını doğru biçimde kullanarak sinemagraf hazırlamak da popüler. Sinemagraf denmesinin nedeni basit biçimde sinema filmlerindeki unutulmaz kareleri bu şekilde paylaşma imkanı veren animasyonlu GIF’ler olmaları. Sadece belirli bir yer hareket ederek hareket etkisini sonsuz olarak hissettirebiliyor. Genelde sanatçılar oturup sıfırdan yapabilir ama çoğu durumda çekilen kısa videolar ya da videolardan kesilen parçalar programlarla dönüştürülebilir.

GifBoom

GifBoom uygulaması iPhone kullanıcılarının sinemagraf deneyimini Android dünyasına getiriyor. Sosyal ağlarda animasyonlu GIF’leri kullanıcılar arasında paylaşmaya yarıyor. Sadece araçları kullanarak animasyonlu GIF yapmakla kalmayacak, aynı zamanda popüler yerlerde paylaşabilecek ve diğer paylaşımları görebileceksiniz. GIF oluşturmak kolay ve butona basıp 30 saniye çekim yapmak yeterli. Hangi kısmın GIF içinde kullanılacağını rahatça seçebilirsiniz.

GIF Camera

GifBoom benzeri bir diğer uygulama ve Android cihaz kamerasını kullanarak çekim yaptıktan sonra kısım belirleyip animasyonlu GIF haline getirebilirsiniz. GifBoom daha hoş görünüyor olabilir ama GIF Camera kullanımı daha basit ve sonuç almak daha kolay. Ayrıca animasyonun oynama hızını ve kare sayısını da değiştirebilirsiniz.

Fotodanz

Özellikle öncelikli olarak sinemagraf konusuna odaklanmak istiyorsanız Fotodanz imdada yetişiyor. Kamera kullanarak kısa klip çekebilir ve aralığı belirleyip animasyona dönüştürebilirsiniz. Elde edilen GIF içinde saklanacak ve paylaşılabilecek. Son derece basit bir işlem ve kullanımı öğrenirken ipuçları veriliyor. En sonda filtre ekleyerek daha profesyonel bir çekime dönüştürebilirsiniz.





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