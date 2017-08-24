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Kimi zaman sık kullanılan akıllı telefon özelliklerini ve uygulamaları el altında bulundurmak ve ekranda daima görünür kılmak isteyebilirsiniz. Bunu Facebook’un Messenger uygulamasına ait üstte duran yuvarlak sembolüne benzetebiliriz. Diğer uygulamalar için benzer kısayollar tutmak mümkün.

Android: Diğer Uygulamalar Üzerinde Duran Widget’lar

Böyle bir çözüm arıyorsanız Overlays uygulamasını denemelisiniz. Üst katmanlar anlamı taşıyan uygulama, Android yüklü akıllı telefonda diğer uygulamalardan baskın gelerek üstte duran semboller ekliyor. Buna ek olarak üstte yüzen widget’lar sayesinde daha fazlasını da elde edebilirsiniz.

Overlays uygulamasını kurduktan sonra başlatın ve size özel profiller oluşturun. Farklı widget grupları için farklı profiller oluşturmanız şart. Profil oluşturunca uygulamalarınızı kullanarak widget eklemeye başlayın ve yerlerini belirleyin.

Aynı zamanda uygulama ile bütünleşik olarak gelen saat, okunmamış mesajlar ve hava durumu widget’ları da var. Ekrandaki wigdet’ları yeniden boyutlandırmak, sürüklemek mümkün. Basit biçimde kırmızı olana kadar parmağınızı dokundurup tutun.

Ardından her biri için arka plan rengi, şeffaflık, tıklanabilir olup olmaması değiştirilebilir. Uygulama ücretsiz ama Pro sürümü de var. Pro alırsanız uygulama profilleri, Tasker ile entegrasyon, eşsiz üst katmanlar da kullanılabiliyor.

Sık kullanılan telefon özellikleri arasındaki cevaplanmamış aramalar, hava durumu, favori uygulama kısayolları eklenebiliyor. Birden çok profil oluşturup duruma göre geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda yatay moda da destek veriyor. Android 4.0 ve üstü kullanıyor olmanız yeterli.



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