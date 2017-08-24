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Android cihazlarla gelen kameralar sürekli olarak güncelleniyor ve giriş seviyesi bile 13 MP çekim yapabiliyor. Bundan ötürü ikinci arka kamera gibi artılar eklenerek daha iyi çekimlere destek verilmeye başlandı. Cihazınızda bu donanımlar yoksa bile özel uygulamalardan destek alabilirsiniz.

Android: SLR Tarzı Bulanık Fotoğraflar Çekin

SLR kalitesinde pahalı fotoğraf makineleri kullanmadan bulanık fotoğraf çekilebiliyor. Normalde bunun için özel alıcı ve lens gerekiyordu ama artık yazılımların desteğiyle sonuç elde edilebiliyor. Buna imkan veren belirli uygulamalar var.

Cymera

Tamamen ücretsiz bir uygulama ve daha iyi fotoğraflar çekmenize olanak veriyor. Özellikler iarasında SLR benzeri fotoğraflar çekmek de var. Yedi ayrı kamera lensi içererek DSLR deneyimine olanak veriyor. Aynı zamanda çok sayıda filtre, bulanıklaştırma efekti, otomatik düzeltme yardımcıları da içeriyor. Çekim modunu zamanlı, dokunuş, titreşim engelleme vb olarak seçebilirsiniz. Güzelleştirme efektleri de sunuyor.

AfterFocus

AferFocus bulanıklaştırmaya odaklanan bir diğer uygulama ama görseldeki hangi nesnelerin arka planda tutulacağı söz konusu olduğunda daha fazla seçenek sunuyor. Akıllı odaklanan alan seçim aracı sayesinde çizimler yaparak arka planı belirleyebilirsiniz ya da parmağınızı kullanarak seçebilirsiniz. Arka plana sahte hareketlenme etkisi, çoklu DSLR etkileri katılabiliyor. Aynı zamanda Cross Process olarak bilinen profesyonel etkileri de uygulayabiliyor.

Camera Illusion

En son olarak bu uygulamayı da deneyebilirsiniz. Bu uygulamanın en kötü yanı önemli özelliklerin büyük kısmını ödemeli Pro sürüme saklaması. Ücretsiz sürümde bazı seçenekler var ve belki de aradığınız tam da bunlar olabilir, işinizi görebilir. Doğrudan kamera içinden uygulamaya erişebilir ve hem orijinal, hem de düzenlediğiniz görseli saklayabilirsiniz. Fotoğraflara etki katma konusunda dikkat çekici olmayı başarıyor.





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