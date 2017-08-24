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2014 yılında piyasaya sürülen Avea inTouch 3, Avea’nın kendisine sağladığı gelişmiş ayrıcalıklar ile biliniyor. Avea inTouch 3, operatörün düzenlediği faturaya ek ödeme kampanyalarıyla başarılı bir satış grafiği elde etti. 4.5 inç ekran boyutuna sahip olan ürün, tek elle kullanımı kolaylaştırıyor ve zarif yapısı sayesinde revaçta olduğu dönem içinde oldukça ilgi gördü denebilir. Bu yazımızda Avea inTouch 3 Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazı sanki ilk açtığınız zaman gibi kullanabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

SPFlashTool

ROMdosyası

Avea inTouch 3 Stock ROM Yükleme

Avea inTouch 3’ün USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek.

Bunun için öncelikle cihazın Ayarlar kısmındaki Geliştirici seçeneklerine girin. Alt kısımda USB hata ayıklama modu görenecektir veya Ayarlar / Telefon Hakkında / Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB hata ayıklama modunu etkinleştirin.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdaki arşivi indirin ve boş bir klasöre aktarın. Ardından flash_tool yazan uygulamayı çalıştırın.

Sağ tarafta gördüğünüz Scatter-loading butonuna basarak indirdiğiniz ROM dosyasını seçin. Son olarak Download butonuna basarak işlemi başlatın.

Avea inTouch 3 Stock ROM yükleme işlemi tamamlanınca ekrana Download OK diye bir pencere gelecektir. Aklınıza takılan sorular olursa forum sayfamızı ziyaret ederek uzmanlarımıza sorularınızı iletebilirsiniz.



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