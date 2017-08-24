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BlackBerry KEYone Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili bilgiler var. BlackBerry KEYone akıllı telefon kullanıcıları bugünlerde hayli mutlu olsalar gerek. Fiziksel QWERTY klavye ve başarılı pil ömrü değerleri sunan cihazda güvenlik ile üretkenlik ön planda. Berlin’deki IFA 2017 etkinliğinde akıllı telefonun 4 GB RAM ve 64 GB kapasiteli dahili depolama birimine sahip olan Limited Edition BlackBerry KEYone versiyonunun da tanıtılması beklenmekte.

BlackBerry KEYone Android 8.0 Oreo Güncellemesi

KEYone akıllı telefon kullanıcıları için bugün harika bir haber var. Şu anda Android Nougat işletim sistemi versiyonunu çalıştıran akıllı telefon Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak. Android Oreo ile uygulamaların internet kullanımı sınırlandırılabilecek, otomatik form doldurma özelliği geliştirilecek, Picture-in-Picture özelliğiyle küçük pencere içerisinde video izlenebilecek, Instant apps olarak adlandırılan özel araçları cihaza yüklemeden kullanmak mümkün hale gelecek. Ayrıca Google Play Protect ile cihazınıza malware sızmalarının önüne geçilebilecek, bildirimleri geçici bir süre için askıya alma olanağı elde edilecek, yeni emoji’ler sunulacak.

Uzun yıllardır BlackBerry kullanmayı tercih edenler ve bugünlerde yeni bir akıllı telefon edinmeyi düşünen kullanıcılar Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak olan BlackBerry KEYone’a yönelmeyi ciddi olarak düşünebilir.

Fiziksel QWERTY klavyesiyle dikkat çeken BlackBerry KEYone’ın 4.5 inç genişlikli IPS LCD ekranı 1620 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip. Snapdragon 625 yongaseti, 3 GB RAM, 32 GB kapasiteli depolama alanı, 12 MP çözünürlüklü f/2.0 ana kamera, 8 MP çözünürlüklü f/2.2 selfie kamerası, 3505 mAh kapasiteli pil gibi donanımsal özellikler taşıyor. Cihaz kutusundan Android 7.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.



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