⁠⁠⁠







HTC 10, U11 ve U Ultra Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili bir gelişme söz konusu. Bilindiği gibi teknoloji devi Google 21 Ağustos’taki güneş tutulmasının ardından Android 8.0 Oreo işletim sistemi güncellemesini resmen duyurdu. Güncelleme geçtiğimiz yıllarda da olduğu ilk etapta Google’ın kendi cihazları olan Nexus ve Pixel serisi için yayınlanmış durumda. Diğer üreticilerin Oreo’yu kendi akıllı telefon ve servislerine adapte etmeleri gerekiyor ki bu aylar süren bir tablo. Bugünlerde üreticiler Android Oreo güncellemesini alacak akıllı telefonları ile ilgili bilgiler vermeye başladı. İlk olarak BlackBerry KEYone’ın Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağını öğrendik. Şimdi de Tayvan merkezli teknoloji firması HTC’den Twitter üzerinden bir açıklama geldi.

HTC 10, U11 ve U Ultra Android 8.0 Oreo Güncellemesi

HTC’nin ABD Twitter hesabından bir kullanıcının yönelttiği soruya verilen yanıta bakılırsa HTC 10, U11 ve U Ultra akıllı telefonlar Android 8.0 Oreo güncellemesini alacak. Güncellemeler global olarak yayınlanacak, yani belirli bölgelerin ihmal edilmesi söz konusu değil. HTC cephesinde Android Oreo güncellemesini alacak olan farklı cihazlar da olması muhtemel, atılan tweet’te güncellemeyi alacak diğer cihazlarla ilgili açıklamanın yakın zaman içerisinde yapılacağı ifade edilmiş.

Tahmin edilebileceği üzere HTC 10, U11 ve U Ultra Android 8.0 Oreo güncellemesi ile ilgili bir tarih henüz verilmiyor. Tabii yakın zamanda yapılacak açıklamada Android Oreo güncellemesinin yayınlanma tarihi muhtemelen paylaşılacaktır. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.



⁠⁠⁠





