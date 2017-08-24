⁠⁠⁠







HTC U11’e 1080p 60 FPS Video Kayıt Özelliğini Kazandıran Güncelleme yayınlandı. 665 MB boyutundaki güncelleme paketi akıllı telefonu 1.27.400.9 yazılım versiyonuna taşıyor. Güncelleme cihaza 1080p 60 FPS video kaydetme özelliğine ek olarak Android güvenlik güncelleme paketi ve arka plan iyileştirmeleri de getiriyor. Android güvenlik yamaları Ağustos 2017 tarihli. Güncelleme ilk etapta Hong Kong’da yaşayan kullanıcıların akıllı telefonlarına ulaşmaya başlamış durumda, önümüzdeki haftalarda diğer bölge ve ülkelerde de yayınlanmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

HTC U11’e 1080p 60 FPS Video Kayıt Özelliğini Kazandıran Güncelleme

HTC güncelleme büyük boyutlu olduğu için indirmelerin hücresel veri yerine Wi-Fi ağı üzerinden yapılmasını tavsiye ediyor. Cihazda boş depolama alanına ihtiyaç var. İndirme ve kurulumdan önce akıllı telefonunuzu şarj etmeyi unutmayın. Güncelleme akıllı telefonda veri kaybına yol açmıyor.

153.9 x 75.9 x 7.9 mm boyutlarında ve 169 gram ağırlığındaki HTC U11’in 5.5 inç genişlikli Super LCD5 ekranı 2560 x 1440 piksel çözünürlük değerine sahip. Cihaza güç veren üst düzey Snapdragon 835 yongasetinde 4 adet 2.45 GHz Kryo ve 4 adet 1.9 GHz Kryo işlemci çekirdekleri ile Adreno 540 grafik işlemcisi bulunmakta. 4 GB RAM + 64 GB depolama birimi / 6 GB RAM + 128 GB depolama birimi, 256 GB’a kadar kapasitedeki kartları destekleyen microSD kart yuvası, 12 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, ön yüzde 16 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası ve 3000 mAh kapasiteli pil gibi detaylar var. IP67 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklı yapıda olduğunu kanıtlayan HTC U11 kutusundan Android 7.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkıyor.



⁠⁠⁠





