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LG G6 Uyumlu En İyi Custom ROM’lar ile karşınızdayız. LG’nin 2017 yılı amiral gemisi akıllı telefonu olan G6’da hayli tatmin edici donanımsal özellikler bulunmakta. Cihazdaki mevcut stock ROM’dan memnun değilseniz veya sıkıldığınız için değişiklik yapma niyetiniz varsa custom ROM arayışına girmiş olabilirsiniz. Bu küçük rehberimizde LG G6 için yayınlanan en iyi custom ROM’ları bir araya getirdik.

LG G6 Uyumlu En İyi Custom ROM’lar

LG G6 uyumlu Fulmics ROM en çok indirilen custom ROM çözümlerinden birisi konumunda, topluluğunun da hayli aktif olduğunu biliyoruz. Şu anda Android 7.0 Nougat versiyonunu temel alan ROM geliştirilmiş Doze modu ve çoklu pencere modu gibi Nougat özelliklerini içeriyor. Ek olarak ses butonu işlevlerini değiştirme, güç menüsünü özelleştirme gibi özellikler sunuyor. Magisk ön yüklü olarak geldiği için çeşitli platformlarda paylaşılan Magisk modüllerini kullanabilirsiniz. Fulmics’in kendi OTA güncelleme aracı olduğu için ROM güncellendiğinde her defasında TWRP ile flash’lama işlemi yapmak zorunda kalmıyorsunuz.

CyanogenMod’un yerini alan Lineage OS stock Android işletim sistemine hayli yakın bir deneyim vaat ediyor. Stabil versiyonu güncel Android Nougat 7.1.2’yi esas aldığı için yuvarlatılmış ikonlar, Google Duo, uygulama kısayolları gibi yenilikleri içeriyor. Sık sık güncellenen Lineage OS ile zaman zaman kamera odaklama ve optik imaj stabilizasyonu gibi özelliklerin çalışmayabildiği belirtiliyor.

LG G6 H870 varyantıyla uyumlu olan Resurrection Remix hayli stabil ve yüksek oranda özelleştirilebilir bir ROM. WiFi, kamera, NFC ve Bluetooth gibi temel bileşen ve bağlantılarda sorun yaşatmıyor. Güncel versiyonu Android Nougat 7.1.2 işletim sistemini temel almakta. Topluluk desteğinin de göz doldurduğunu ifade etmemiz gerekiyor.

crDroid stock Android deneyiminden hoşlanan kullanıcılara hitap eden custom ROM’lardan birisi. Son olarak 8 Ağustos’ta güncellenen ROM Android 7.1.2 Nougat versiyonunu temel alıyor. Stock LG G6 ROM’undan daha stabil olduğu belirtilmekte. Kilit ekranı, hızlı ayarlar menüsü, durum çubuğu ikonlarını değiştirme ve kullanışlı jestlerden yararlanma olanağı var.

Tıpkı Resurrection Remix gibi AquariOS da çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği barındırmakta. Yeni bir ROM olduğu için henüz aktif bir topluluğu bulunmuyor. Android Nougat 7.1.2 işletim sistemi versiyonu ve güncel Android güvenlik yamalarını içeriyor. ROM G6’nın H870 ve US997 varyantlarıyla uyumlu.



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