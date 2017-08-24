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Samsung Galaxy A7 A720F/DS root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Samsung Galaxy A7 A720F/DS akıllı telefonunda ileri düzey özelleştirmelere gitmek isteyen kullanıcıların cihazlarına TWRP recovery yüklemesi ve ardından root erişimini sağlaması gerekmekte. Root’un ardından ön yüklü uygulamaları kaldırma, Xposed yükleme, cihaz için hazırlanan çeşitli modlardan yararlanma ve custom ROM yükleme gibi olanaklara kavuşuluyor. İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Samsung Galaxy A7 A720F/DS Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Desteklenen Cihazlar

Samsung Galaxy A7 A720F/DS

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin. Yedekleme için bu uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Cihazda Settings -> About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki OEM Unlocking ve USB Debugging seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Samsung USB sürücülerini bilgisayarınıza yükleyin.

Odin yazılımının güncel versiyonunu indirin.

Gerekli dosyaları indirin.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

Odin’i indirin ve arşivden çıkarın. TWRP arşiv dosyasını da indirip genişletin ve tar.md5 dosyasını elde edin.

Odin’i çalıştırın.

Akıllı telefonunuzu kapatın.

Güç + Ana ekran + Ses azaltma tuşlarına basılı tutarak download modunda çalıştırın. Ekrana görüntü geldiğinde download moduna girişi onaylamak için ses artırma butonuna basın.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın.

Odin cihazınızı tespit edecektir.

AP kutucuğunu işaretleyin ve tar.md5 uzantılı dosyayı seçin.

Auto Reboot ve F.Reset Time seçeneklerini işaretleyin.

Start butonuna tıkladığınızda TWRP recovery’i flash’lama işlemi gerçekleştirilecektir.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSU dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç + Ana ekran + Ses artırma butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Install seçeneğine dokunun ve indirip cihaza aktarmış olduğunuz SuperSU ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında akıllı telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



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