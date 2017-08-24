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Türk Telekom’un üretmiş olduğu Türk Telekom TT175, metal gövdesi ile şık bir tasarıma sahip. Cihaz, 5.5 inç boyutundaki HD ekranı sayesinde filmlerinizi büyük bir ekranda seyretmenizi sağlıyor. Ayrıca söz konusu güvenliğiniz olunca Türk Telekom TT175 sizi unutmayarak parmak izi okuma özelliğini de beraberinde getiriyor. Bu yazımızda Türk Telekom TT175 Root atma adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları izleyerek kolay bir şekilde cihazınızın yönetici yetkisini elinize alabilirsiniz.

Gerekli dosya

KingoRoot

Türk Telekom TT175 Root Atma

İlk olarak size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını indirin.

İndirmiş olduğunuz KingoRoot programının kurulum işlemlerini tamamladıktan sonra programı açın.

Program açılınca karışınıza güncellemeler çıkabilir. Güncelleme bitince karşınıza alttaki gibi bir ekran gelecektir.

Bu kısımda cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlamanız gerek. Şimdi cihazın USB hata ayıklama modunu aktif etmeniz gerek. Bunun için öncelikle cihazın Ayarlar bölümüne girin.

Daha sonra Geliştirici Seçeneklerini aktif ederek alt kısımda bulunan USB hata ayıklama modunu etkinleştirin. Cihazı bilgisayarınıza taktıktan sonra ekranınıza uyarılar gelir ise bunları onaylayın.

Son olarak ROOT butonuna basarak işleminizi başlatın. Bu işlemin biraz zaman alabileceğini de belirtelim.

İşlem tamamlanınca ROOT SUCCEED diye bir yazı sizi karşılar ise Türk Telekom TT175 Root atma işlemi gerçekleşmiştir.

İşlem bitiminde cihazınızı yeniden açtığınızda SuperUser uygulaması yüklü olarak gelecektir. Eğer olur da yüklü değil ise buraya yıklayarak ücretsiz bir şekilde SuperUser programını indirebilirsiniz. Ayrıca bu program sayesinde Root izinlerinizin kontrolü sizde olur.

Cihazın Rootlu durumda olup olmadığını buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa forum adresimizi ziyaret ederek uzmanlarımıza sorabilirsiniz.



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