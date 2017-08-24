Türk Telekom’a Yeni Gelen Müşteriler Sony Xperia XZ Premium’a 648 TL İndirim İle Sahip Oluyor

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Sony Mobile’ın süper yavaş çekim özelliğini sunan Motion Eye™ kameraya1 sahip Xperia XZ Premium, Türk Telekom’a yeni gelen müşteriler için çok özel fırsatlarla sunuluyor.

Sony Mobile ve Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom iş birliği yaparak avantajlı bir cihaz kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında Türk Telekom mobile yeni gelen müşteriler, Xperia XZ Premium’a 648 TL indirim ile sahip olabiliyor.

Tüketicilerin yaşamını kolaylaştıran akıllı telefonlar için çalıştıklarını belirten Sony Mobile Pazarlama Direktörü Hakan Alpay, “İnsan gözünün göremediği hareketleri dahi yakalayabilen gelişmiş kamerası, 4K HDR ekranı, şık tasarımı ile çığır açan yeni amiral gemimiz Xperia XZ Premium’u Türk Telekom’un yeni aboneleri için başlattığı kampanya kapsamında kullanıcılarla buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Türk Telekom ile iş birlikteliğimize farklı modellerimiz için düzenleyeceğimiz kampanyalar ve avantajlarla devam edeceğiz” dedi.

Süper yavaş çekim özelliğine sahip Motion Eye™ kamerası ile içerisinde ilkleri barındıran Xperia XZ Premium, 4K HDR ekranı2 ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Xperia XZ Premium’da yer alan Öngörücü Yakalama özelliği, kamera açıldığı anda hareketi tespit edip görüntüleri kendi belleğine kaydetmeye başlıyor ve siz deklanşöre basmadan bir saniye önce başlamak üzere kaydettiği dört fotoğraf arasından seçim yapmanızı sağlıyor. Size böylece fotoğraflarınızın keyfini sürmek kalıyor.

Hayatı sizin için kolaylaştıracak Xperia XZ Premium, yeni USB Type-C™ şarj cihazı ile birlikte geliyor. Xperia tasarım felsefesi ile üretilen cihaz, Derin deniz siyahı ve Parlak Krom renkleri ile beğenilere sunuluyor. 5.5” 4K HDR ekran ile capcanlı görüntüler sunan Xperia XZ Premium avantajlı tekliflerle Türk Telekom mağazalarında sizleri bekliyor.

Xperia XZ Premium’un tüm özelliklerini aşağıdaki adreste bulabilirsiniz:

https://www.sonymobile.com/tr/products/phones/xperia-xz-premium/



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