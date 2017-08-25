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Android cihaz sahipleri senelerden beri içeriği daha büyük ekrana aktarma konusunda sıkıntı yaşamıyorlar ve çeşitli yollardan sonuca gidebiliyorlar. Çok pahalı adaptörler almak ya da kablolarla sınırlı kalmak gerekmiyor. Kablosuz çözümler de hazır ve başarılı. Aynı zamanda ses de iletiliyor.

Android: Cihaz Ekranındaki Görüntüyü TV’ye Yansıtmak

Bu tür işlemler için cihazınızı root etmenize gerek yok. Çoğu üretici eskiden beri HDMI çıkışına dönüştürülebilen MHL ve SlimPort gibi adaptörlere destek veriyor. Aynı zamanda yeni nesil cihazlar Miracast üzerinden kablosuz aktarım yapabiliyor. Google ise kendi geliştirdiği ve epey ilgi gören Google Cast ile sonuca gitme olanağı veriyor.

Cast ya da Aynalama

Google Cast’in prensibi izlenecek ya da dinlenecek içeriğe ait kaynak linkini aynı ortamdaki Wi-Fi ağ bağlantısı üzerinden TV arkasına takılan modüle iletmek. Sonrasında bu ufak oynatıcı görüntüyü TV’de oynatıyor yani mobil cihazınızın ekranı kapansa da işlem sürüyor. Bu sayede batarya korunuyor.

Aynalama ise bir DVD çalar bağlanmış gibi Android cihaz ekranındaki görüntü ve sesi TV’de oynatıyor yani cihazınız uyuyamaz ve ekranı kararamaz. Bu nedenle genelde güç adaptörünü bağlamak mantıklı.

Kablolu ya da Kablosuz

Günümüzde kablosuz çözüm ön planda ve rahatlık sağlıyor ama iyi bir Wi-Fi ağı olmalı. Aynı zamanda ufak bir gecikme var yani oyun oynayacaksanız Miracast kablosuz çözümle her zaman en iyi tepkileri vermek mümkün değil ama oyun türüne göre değişebilir. Bu gibi durumlarda gecikme sorunsa kablolu bağlantıyı seçmelisiniz.

Slimport ya da MHL

SlimPort’u genelde LG ve Google Nexus modelleri kullanıyor. MHL ise daha yaygın ve Samsung gibi büyükler seçiyor. Aralarında ciddi farklar olmasa da adaptörler farklı yani değiş tokuş yapılamıyor.



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