⁠⁠⁠







Facebook, WhatsApp gibi sık kullanılan sosyal ağ ve mesajlaşma uygulamaları kullanıcılara avantajlar sağlıyor ama kimi zaman kısıtlamalar da görülüyor. Örneğin aynı anda iki hesapla birden aktif olabilmeyi istemez miydiniz? Bunlardan biri kişisel, diğeri iş hesabınız olabilir…

Android: Huawei Mate 9 İle App Twin Kullanımı

Bu gibi durumlardan şikayetçi olan kullanıcıların sesini dinleyen geliştiricilerin sunduğu App Cloner ve Parallel Space gibi uygulamalar var ama Huawei Mate 9, Honor 9 ya da diğer EMUI yüklü Huwei cihaz sahipleri bütünleşik olarak gelen App Twin özelliğini kullanarak kolayca çözüme gidebiliyor. Aktifleştirmek için şu adımları izleyebilirsiniz:

Ayarlar uygulaması içindeki App Twin başlığına tıklayın ve öncelikli olarak butona tıklayarak aktifleştirin. Ardından ana ekranda buna ait bir kısayol eklenmiş olacak. Buna tıklayarak uygulamayı başlatın ve hesap bilgilerini girin.

Bu aşamadan sonra Facebook ya da WhatsApp gibi uygulamalarda farklı hesaplar arasında sadece uygulamayı açarak geçiş yapabilirsiniz. Şu aşamada Huawei’nin App Twin uygulaması sadece Facebook ve WhatsApp ile işliyor ama belirli bölgelerde QQ ve WeChat için de destek verilmeye başlandı ve zaman içinde liste genişleyebilir. Facebook ve WhatsApp hemen hemen tüm mobil kullanıcılar tarafından kullanıldığı için öncelik verilmiş. Böylece artık hesaptan çıkıp tekrar parola girip oturum açmak zorunda kalmıyorsunuz.

XDA geliştiriciler forumunda yer alan özel bir başlığa bakılırsa EMUI’nin modifiye edilmesi yoluyla diğer uygulamaların da klonlanması mümkün olabiliyor. Bu adreste yer alan listeye bakarak hangi uygulamaların destek verdiğini ve hangilerinin uyumlu olmadığını görebilirsiniz: https://www.xda-developers.com/how-to-clone-any-application-with-emuis-app-twin-feature-no-root/



⁠⁠⁠





