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Android 8 sürümünün Android Oreo olacağı kısa süre önce açıklandı. Bu yeni sürüm kısa süre içinde Nexus ve Pixel cihaz sahiplerine sunulacak. Ardından diğer cihazlar kervana katılacak. Yeniliklerden biri bildirim kanalları ve kullanıcı deneyimini özelleştirme olanağı veriyor.

Android: Oreo İle Gelen Bildirim Kanallarını Kullanmak

Bu sayede kullanıcılar gelen bildirimleri öncelik sırasında göre ayırabiliyor. Düzenleme yapmak adına Android ayarlarına girin ve Uygulamalar & Bildirimler kısmını bulun. Ardından ilgili uygulama adına tıklayın.

Ayarlarını değiştirmek istediğiniz uygulamanın bildirim seçeneklerinde genel bildirimler yer alıyor. Ardından önem değerini belirleme imkanı doğuyor. Yeni önem değerini seçin ve kaydedin.

Bildirim sırasında ne kadar bilgi gösterileceğini seçmek içinse aynı alanda yer alan genel bildirimler kısmı içinden bu kez kilit ekranı satırına tıklayın ve kilit ekranında gösterilmesini istediğiniz bilgiyi seçin.

Herhangi bir bildirimin rahatsız etme modunda bile aradan sıyrılabilmesini istiyorsanız aynı alanda yer alan genel bildirimler kısmında bu kez “rahatsız etme modunu atla” seçeneğine tıklayıp aktifleştirin.

Aksine bir uygulamadan gelen bildirimleri tamamen susturmak ve rahatsız olmamak için uygulama bildirimleri içindeki üstte yer alan bildirim açık/kapalı anahtarını kapalı konuma getirin. Android Oreo ile bildirimleri istediğiniz kıvama getirmeniz çok daha kolay ve gerçekten de kullanıcı dostu.



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