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Cihazınızın model numarasını öğrenmek sizlere ROM ve root konularında oldukça fayda sağlar. Root atarken doğru TWRP dosyasının bulunması için telefonun modeline ve model numarasına uygun dosya indirmek gerekiyor ki root esnasında herhangi bir sorun yaşanmasın ve root sorunsuz olarak atılabilsin.

Android: Telefonun Model Numarasını / Kodunu Bulma

Neredeyse tüm telefonların içinde bulunduğu kutuların üzerinde telefon model numarası yazıyor. Telefon için kesilen faturanın da üzerinde model numarasını bulabilirsiniz. Eğer telefonun faturası ya da kutusunda model numarasını bulamadıysanız, fatura ya da kutu kayıpsa telefonun model numarasını basit yollar izleyerek öğrenebilirsiniz.

İlk olarak telefonda bulunan ayarlar bölümüne girin. Ekranı biraz aşağıya kaydırın ve cihaz hakkında seçeneğine tıklayın. Buradan telefonun model numarasını öğrenebilirsiniz. Ayrıca bu bölümde bulunan cihaz adına tıklayarak cihazın BlueTooth ve diğer cihazlara bağlandığınızda görülecek adını da değiştirebilirsiniz.

Telefonun model numarasını öğrenme işlemini ikinci bir yolla da gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için AnTuTu isimli uygulamayı Google Play Store‘dan indirin ve uygulamayı açın. Uygulama ekranının sağ alt köşesinde bulunan info seçeneğine tıklayın. Burada bulunan Basic Info bölümünde ”model” yazan satırda model numaranızı görebilirsiniz.

Telefonunuzda model numarasını öğrendiğiniz gibi aynı işlemi tabletlerde de uygulayabilirsiniz. Model numarası öğrenmeniz için izleyeceğiniz en basit yol sizlere önerdiğimiz Ayarlar > Cihaz Hakkında > Model Numarası işleminin sırasıyla uygulanmasıdır. Model numarasının TWRP ve ROM dosyaları yüklerken oldukça önemli olduğunu da unutmayın. Eğer cihazınıza yanlış modelin ya da bir üst modelin TWRP dosyasını yüklerseniz cihazınızda donanımsal sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Model numaranızı öğrenmenizi gerektirecek herhangi bir işlemi gerçekleştirmek mutlaka kontrol edin.





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