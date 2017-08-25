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Apple, cihazlarına uygun güncellemeler yaparak yenilikler getirmeye devam ediyor. Şimdi de son olarak yayınlanan iOS 11 sürümü cihazlarda yerini alacak. Özellikle de sürükle ve bırak özelliği ile cihazlara kullanılabilir işlev sağlayacak olan iOS 11 sürümü birçok yeni özellikle kullanıcıların karşısında yer alıyor. iOS 11’in özelliklerine Apple’ın sitesinden göz atabilirsiniz.

iOS: iOS 11’de Ana Ekran Simgelerini Düzenleme

iOS 11 sürümü için ufak bir hileden bahsedeceğiz. Bu hile ana ekran simgelerini toplu olarak taşımaya yarıyor. Yani simgeleri taşırken uğrayacağınız zaman kaybına bu hile ile son veriyoruz!

iOS 11 güncellemesi gelmeden önce ana ekranda bulunan taşımak istediğiniz simgenin üzerine basılı tuttuğunuzda simge kıpırdamaya başlayınca simgeyi istediğiniz yere taşıyabiliyordunuz. Aynı durum iOS 11 için de geçerli. Peki ya öyleyse bu yazıyı neden okuyorsunuz? Hemen cevabını verelim: iOS 11’de aynı anda birden fazla simge taşıyabiliyorsunuz!

iOS 11’de Aynı Anda Birden Fazla Ana Ekran Simgesini Taşıma

Eğer sayfalarca uygulamanız varsa ve bunları tek tek taşımaktan, düzenlemekten sıkıldıysanız iOS 11 güncellemesi sizin yardımınıza koşuyor. Ana ekranda bulunan simgeleri iOS 11 sürümünün yardımıyla kısa bir süre içerisinde toplu olarak düzenleyebileceksiniz.

Bunun için ilk olarak tüm simgeler titremeye başlayıncaya kadar parmağınızı bir simgeye basılı tutun. Daha sonra taşımak için bir simgeye basın ve sürükleyin. Başka bir parmağınızla hareket ettirmek için başka bir simgeye dokunun. Eğer uygulamalarınız klasör içindeyse bu işlemi gerçekleştirmeden önce klasörden çıkarın.Taşımak istediğiniz tüm simgeleri seçtikten sonra bu simgeleri sürüklemek istediğiniz yere taşıyın.

Kısa sürede simgeleri ufak bir taktik ile düzenlediniz. Buradaki bir diğer özellik ise simge grubunu taşımak istediğiniz yere bıraktığınızda simge grubunun ters sırada yerleşmesidir. Böylece önce seçtiğiniz simge son sıraya yerleştirilecek ve seçilen tüm simgeler bıraktığınız yere düzenli olarak yerleşecektir.

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